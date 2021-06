Estudante aprovado em curso de Geologia na Alemanha bate meta da vaquinha

Após o CORREIO ter publicado matéria sobre a história do estudante Felipe Petilo, aprovado em cursos de Geologia numa universidade alemã - e na USP -, o gênio da Cidade Baixa viu seu sonho cada vez mais próximo da realidade. Decidido a ingressar no Studienkolleg Hamburgo, ele abriu uma vaquinha nas redes sociais para arrecadar R$ 15 mil, valor referente a tudo que precisa para chegar em Hamburgo. A arrecadação, que no momento da publicação da matéria estava em 7% do valor, bateu a meta de 100% e, até então, já lucrou 5% a mais do que o previsto.

“Eu estava admirado de ter atingido 7% antes da matéria, agora então o sentimento é de surpresa, felicidade, com várias mensagens de pessoas me apoiando. Agora, eu vou ter um pouco de segurança. Eu já estava inventando estratégias para conseguir o dinheiro e, com isso, eu posso pensar ‘se tudo der errado, eu consigo sobreviver’”, afirmou o estudante.

Relembre o caso

Felipe já estava com um ponto de parada definido caso não conseguisse arrecadar o valor. Ele planejava ficar na Sérvia cumprindo quarentena porque é o mais barato entre países abertos. “Só que as aulas começam no dia 9 de agosto e eu posso chegar, no máximo, até o dia 21 de agosto. Contando com o tempo da quarentena, precisaria sair antes do dia 6 de agosto. Num mundo ideal, a meta seria chegar no país antes das aulas começarem para não perder nada”, contou. E agora será possível.

Formado pelo IFBA, ele também é autodidata em línguas estrangeiras e já tinha fluência em inglês, espanhol, italiano e latim, quando conseguiu a certificação de fluência em alemão, uma das exigências da universidade.

Sem condições de pagar cursos de idiomas, Felipe aprendeu cinco línguas em casa. “Normalmente eu via conteúdo pela internet, conversava com nativos por aplicativo de mensagens, assistia série nestes idiomas e lia muitos livros também, até de gramática mesmo”, ensina o jovem.