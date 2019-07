Estudante de Cajazeiras conquista 1º lugar na SBPC por projeto de tecnologia

O estudante Maicon Douglas dos Santos, 17 anos, morador de Cajazeiras, em Salvador, ganhou o 1º lugar na área de Ciências Exatas e da Terra, da I Mostra Nacional de Feiras de Ciências. A premiação, que aconteceu neste sábado (27), integra a programação da 71ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento foi realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (MS).

Maicon Douglas é aluno do 3º ano no Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, em Cajazeiras IV. Ele foi premiado pelo projeto “Razão celeste: um jogo sobre Astronomia”, que alia tecnologia e astronomia.

O evento da SBPC é considerado o mais importante do país na área de pesquisa acadêmica. Nele, são apresentados trabalhos e debates realizados por professores, estudantes e cientistas de todo o Brasil.

O trabalho desenvolvido por Maicon Douglas teve como objetivo desenvolver uma ferramenta didático-lúdica para o contexto escolar, de forma que fosse possível abordar a Astronomia por meio de seus conceitos e os da Física. Além disso, o jovem utilizou conteúdos da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) através de um jogo de perguntas e respostas, para auxiliar os estudantes que farão a prova.

“Eu estou muito feliz, não só pelo prêmio, mas por um conjunto de coisas que me aconteceram, como apresentar meu trabalho na SBPC, trocar experiências com outras pessoas e mostrar o valor da escola pública. Agora, me sinto no dever de levar aos meus colegas um incentivo e a motivação de que nós podemos ir mais além”, afirmou o baiano.

O jogo premiado, criado com o software Game Maker Studio, ilustra, de forma 2D e 3D, o Sistema Solar, o que promete facilitar o entendimento das relações entre seus astros, da sua fragmentação e da sua movimentação. No jogo, o participante explora os planetas utilizando espaçonaves que podem ser melhoradas a partir do momento em que conquistam a moeda Astrocoim. O dinheiro virtual é adquirido quando o jogador acerta as respostas do quiz.

O professor e orientador do estudante, Jorge Lucio dos Santos, falou sobre o projeto. “Com este jogo, outros estudantes poderão se preparar melhor para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) através do acesso por computador ou celular com sistema Android. Estou muito contente por esta conquista e pela oportunidade do meu aluno poder ter contato com outros jovens que desenvolvem pesquisas de alto nível, e com o reconhecimento internacional”, comentou.

Mais prêmios

O projeto do jovem de Cajazeiras também foi destaque em feiras científicas de nível nacional. No ano passado, por exemplo, o jogo foi apresentado no Encontro de Jovens Cientistas da Bahia (CJC), que aconteceu na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Na ocasião, conquistou o 2º lugar na modalidade jogos e rendeu uma credencial ao estudante para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) e, também, da SBPC.

Este ano, o projeto também conquistou o 2º lugar em competição de jogos digitais no Simpósio de Jogos Eletrônicos em Educação (SJEEC) - Maicon Douglas foi o único estudante da Educação Básica participante.

Já na Expo Nacional MILSET Brasil 2019, em Fortaleza, o jogo do estudante ganhou o 1º lugar na categoria Ciências Exatas e da Terra, no qual recebeu credencial para participar da MILSET AMLAT, que será realizada na Argentina, em 2020.