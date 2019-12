Estudante denuncia dono de bar por agressão em Lauro de Freitas; veja vídeo

Foto: Reprodução/Instagram

Uma estudante de Publicidade e o seu namorado usaram as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (20), para denunciar uma agressão que teria sido cometida por seguranças e um dos sócios do estabelecimento Blitz Music Bar, localizado em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Nos vídeos publicados no Instagram, Ana Paula Coelho, 22 anos, aparece com hematomas e sangue na região de um dos olhos.

Numa das postagens, ela acusa um homem identificado como Rafael Pitanga e denuncia: “Acabei de ser agredida gratuitamente [...]. Exijo justiça. Rafael Pitanga, você vai pagar”, escreveu.

Numa sequência de dez publicações, Ana Coelho segue descrevendo parte das circunstâncias ocorridas na noite desta quinta-feira (19). A estudante relata que, inicialmente, o namorado dela foi agredido por Rafael e seguranças da casa. Em seguida, teriam partido para cima dela.

Em conversa com o CORREIO, o advogado Pedro Carvalho, 27, namorado de Ana, contou detalhes de como a confusão começou. Segundo ele, esta foi a primeira vez que o casal esteve no bar. “A gente viu que estava tendo música, parou na frente e entrou”, contou. Por volta das 2h da madrugada, Ana estava usando um cigarro eletrônico e um segurança da casa a abordou relatando que era proibido fumar no local.

“Eu fui conversar para ele que era um cigarro eletrônico, que não tem cheiro. Outro segurança viu, achou que eu estava discutindo e já chegou me pegando pelo pescoço e ficou tentando me sufocar. Me apertou tanto que eu desmaiei”, relatou.

Em seguida, o casal foi colocado para fora da festa e, ao chegar na porta, Pedro acordou. Segundo ele, Rafael Pitanga saiu junto. “Ele tava curtindo lá, eu nem sabia que era dono da festa, pensei que era uma pessoa aleatória. Minha namorada estava exaltada porque me fizeram desmaiar e ele deu um soco na cara dela”, narra.

Com o murro, Ana caiu no chão e bateu a cabeça. De acordo com Pedro, a queda provocou traumatismo e a estudante está internada.

Um vídeo obtido com exclusividade pelo CORREIO mostra o momento após a agressão à ela. No canto esquerdo da imagem é possível ver que a estudante cai e permanece alguns instantes no chão, enquanto homens tentam levantá-la. No canto direito, mais ao final do vídeo, aparece Rafael Pitanga, vestido de camisa polo branca, que volta para o interior da festa. O sócio do bar foi identificado por Pedro Carvalho.

O namorado da jovem diz que ambos chegaram a acionar policiais da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que só chegou ao local duas horas depois da confusão, às 4h da madrugada.

“Eu tive que ligar três vezes. Minha namorada falou que queria entrar para identificar o agressor, mas os policiais não deixaram, disseram que não era esse o procedimento”, conta.

Procurada, a Polícia Militar disse, em nota do CORREIO, que a 52ª Companhia CIPM, que atende a área, não foi acionada para atender o caso.

Segundo a Polícia Civil, Ana registrou a ocorrência nesta manhã na 23ª Delegacia (Lauro de Freitas), onde relatou que recebeu um soco no rosto, desferido por Rafael, que ainda não foi ouvido na unidade policial. A delegacia solicitou uma guia de lesão corporal e irá apurar o caso.

Outro lado

Pela conta do Instagram, o Blitz Music Bar, que tem como um dos sócios o suspeito da agressão à mulher, emitiu uma nota sobre a situação, que ocorreu na noite desta quinta-feira (19).

A casa informou que está apurando os fatos com o apoio de sua assessoria jurídica e disse que “repudia todo tipo de violência e agressão, independente de gênero, raça, credo ou qualquer outra nuance”.

No comunicado, o estabelecimento acrescentou que a situação ocorreu fora das dependências do bar e que vai analisar todos os fatos para emitir um pronunciamento oficial posteriormente.