Estudante é encontrado morto dentro de elevador na USP

O estudante de Geografia Filipe Varea Leme, 25 anos, foi encontrado morto dentro de um elevador da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Filipe trabalhava como monitor na Poli, segundo informações da Folha de S. Paulo.

Dentro do elevador, ele foi achado com um armário tombado sobre ele. Na cabeça, havia hematomas, e a primeira suspeita é de que os ferimentos tenham sido causados pela queda do móvel.

Em nota, a USP lamentou a morte do estudante e informou que a unidade adota as medidas de segurança necessárias. “A escola informa, ainda, que prestará todos os esclarecimentos necessários para a elucidação dos fatos junto às autoridades competentes". O caso foi registrado no 93º DP (Jaguaré) como morte suspeita e acidental.