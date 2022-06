Estudante é hospitalizado após ser agredido por colega em colégio de Salvador

Um aluno do Colégio Integral foi hospitalizado após ser agredido por outro colega dentro da escola. O caso ganhou repercussão após áudios de pessoas ligadas à escola relatarem a situação.

Em um dos áudios, uma das pessoas diz que um estudante do 8º levou o colega do 6º ano até uma das salas de aula e o agrediu, principalmente no rosto. Os ferimentos teriam deixado a vítima irreconhecível. Ele procurou ajuda sozinho.

Ainda segundo os relatos, imagens das câmeras da escola registraram o momento em que os estudantes entram na sala e, depois, apenas um deles sai. A situação causou comoção na escola.

O Colégio Integral divulgou uma nota sobre o caso. "A direção do Colégio Integral repudia veementemente o ocorrido hoje, por respeitar os valores humanos e acreditar que o diálogo e o bom senso são os melhores caminhos para a resolução de conflitos. Estamos, de imediato, tomando providências cabíveis e legais para total apuração dos fatos, bem como as punições adequadas que se façam necessárias", diz um trecho da nota.

A escola também informou que está prestando apoio ao estudante e à sua família.

Violência nas escolas

Em maio deste ano, o CORREIO publicou uma reportagem sobre os casos de violência e ansiedade entre os estudantes. Especialistas apontaram a pandemia e o pouco convívio social como fatores que podem desencadear essas situações.

Para a psicóloga e psicopedagoga Ana Krauss, este processo de retorno ao convívio social, após quase dois anos de isolamento, está causando esta sensação de medo e ansiedade nas crianças e jovens, o que pode explicar tanta confusão. Para ela, será preciso um processo gradual de readaptação e desmama.

“Os jovens e as crianças passaram por um processo, digamos, de enjaulamento na pandemia. Agora a jaula foi aberta novamente, mas eles estão reaprendendo a voar. É como um passarinho que fica preso e isolado na gaiola. Quando soltamos, ele precisa de uma readaptação de como era o processo de voar. É assim com os jovens. Eles estão reaprendendo o autocontrole, o contato físico, o diálogo com outras pessoas da idade deles. Precisamos de paciência”, disse a psicóloga, que também trabalha no Grupo Perfil de Educação.

Outro aspecto que Krauss aponta é o convívio intenso com a morte nos últimos anos. Se imagine com 15 anos, vendo parentes e conhecidos morrerem, o medo de pegar covid-19 e noticiários falando sobre morte e futuro incerto. É intenso demais. “Isso leva a estes fatores psicológicos, como o próprio pavio curto. Os jovens ficaram expostos ao medo da morte e da perda de entes queridos. É preciso compreender que eles passaram por momentos bem intensos. Se não está fácil para nós, adultos, imagina para os mais novos”, completa.

Este processo de readaptação e as suas consequências, como a violência na escola, é um recorte nacional e não está restrito apenas aos colégios baianos. Segundo dados da Secretaria da Educação de São Paulo, de fácil acesso nas suas plataformas, foram 4.021 casos registrados de brigas e agressões nas escolas estaduais de lá, somente nos primeiros três meses de 2022. Um aumento de 48,5% em relação a 2019.

*Registros de confusão nas escolas baianas*

13/12/2021 - Dois estudantes foram filmados enquanto trocavam socos e chutes dentro de uma escola estadual, em Salvador. A ação aconteceu no Colégio Estadual Mário Costa Neto, localizado na Federação.

23/03/2022 - Um estudante foi ferido com golpes de faca dentro da sala de aula no Complexo Integrado de Educação, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

04/04/2022 - Uma ameaça de atentado amedrontou os pais de estudantes do Centro Educacional Titânia, em Cajazeiras. Mas, o que parecia ser um ataque violento, suspeita-se de que seja apenas uma brincadeira espalhada em uma rede social.

08/04/2022 - Uma estudante esfaqueou outra jovem dentro do Colégio Estadual Helena Celestino Magalhães, no bairro do IAPI, em Salvador.

08/04/2022 - Alunos do Colégio Salesiano Dom Bosco, em Salvador, ficaram assustados depois que mensagens sobre um suposto "massacre" na instituição viralizaram por meio de um aplicativo de mensagens. O texto dizia que o crime seria cometido por uma aluna do oitavo ano da escola.

12/04/2022 - Alunos do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, localizado no bairro de Pirajá, trocaram tapas e socos durante a briga. O vídeo circulou nas redes sociais.

25/04/2022 - A direção do Colégio Estadual Raphael Serravalle, localizado na Pituba, em Salvador, suspendeu as provas que seriam aplicadas. O motivo seria uma ameaça de atentado pichada no espelho de um banheiro da instituição. Na pichação estava escrito "Massacre Dia 25/04". Alunos alegam que uma aluna, com pânico da prova, resolveu forjar uma suposta ameaça.

*Alunos brigando, o que fazer?*

Especialistas aconselham um cuidado especial em cada envolvido

Alunos

Sabemos que não está sendo fácil. Entre os menores, é preciso que os pais se atentem a comportamentos mais agressivos e crises de ansiedade. Nos maiores, geralmente do ensino médio, procurar ajuda quando sintomas psicológicos e mudanças repentinas de humor forem constantes e atrapalharem o convívio e rendimento escolar. Não caia em provocações e converse com professores e diretores de sua escola. Também se abra com seus pais sobre a carga psicológica que está enfrentando.

Professores

O tempo perdido não volta mais. Lembre-se que os alunos ficaram em isolamento social e nem todos puderam estudar. Aperta o freio quando sua turma apresenta sintomas de ansiedade por conta de uma prova, por exemplo. Fique atento a comportamentos violentos dos seus alunos e reportem aos diretores para uma possível abordagem mais benéfica possível.

Escola

Trabalhos lúdicos, palestras e rodas de conversa devem fazer parte do novo currículo escolar pandêmico. Ajuda a acalmar os ânimos dos alunos. Se possível, tenha sempre de prontidão para um acompanhamento psicológico. Em caso de confusão sem agressão, tente resolver com uma boa conversa, sem culpados. Caso a briga seja física, procure os responsáveis. Em caso de brigas com infrações penais, a polícia deve ser chamada.

Pais

Não entregue toda responsabilidade ao colégio. Crianças e adolescentes conviveram com o medo da morte, isolamento e tudo que a pandemia trouxe ao mundo. Se aproxime da escola, converse sobre o comportamento do seu filho e todas as dificuldades que ele está demonstrando no convívio e aprendizado. Procure ajuda psicológica sempre que possível.