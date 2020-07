Estudante picado por naja é multado em R$ 61 mil por criar cobras ilegalmente

O estudante de medicina veterinária Pedro Krambeck, de 22 anos, foi multado em R$ 61 mil pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por ser acusado de acusado de criar animais exóticos, incluindo uma Naja que o picou, sem qualquer autorização.

Segundo o portal Metróóles, os pais do estudante também foram penalizados, em R$ 8,5 mil cada. O casal esteve, nesta quinta-feira (16), em uma delegacia do Distrito Federal, onde a família mora, (Gama), onde prestou depoimento à Polícia Civil do DF (PCDF).

Kambreck é acusado de dificultar a ação dos fiscais, por maus-tratos e manter animais nativos e exóticos sem autorização. Já os pais foram penalizados por terem dificultado ação de resgate.

Segundo o Ibama, também foram multados o proprietário da chácara onde encontraram 17 serpentes (no valor de R$ 68 mil) e o amigo de Pedro que teria ajudado a esconder as serpentes (em R$ 81,3 mil). Ao todo, as penalidades aplicadas pelos fiscais ultrapassam R$ 300 mil em multas.

O jovem é apontado como proprietário do animal de origem asiática e de mais 16 serpentes contrabandeadas. Policial foi visto saindo do prédio em que a família mora, no Guará, carregando caixas com os animais.