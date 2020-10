Estudantes da Ufba fazem campanha para incentivar doação de sangue

Alunos da área de saúde da Universidade Federal da Bahia (Ufba) começam nesta sexta-feira (16) uma campanha de doação de sangue junto à Fundação Hemoba. A ação é parte das atividades propostas pelo professor Alex José Leite Torres, da disciplina Marcadores Sanguínios Aplicados à Fisiologia dos Órgãos, ministrada também neste semestre suplementar da instituição.

O professor teve a ideia de estimular a doação de sangue durante a pandemia. Ele fez o contato com o Hemoba, que gerou um código (0002( para que todos que forem ao hemocentro motivados pela campanha informem antes da doação.Com isso, ao final da campanha será possível contabilizar quantas pessoas ela mobilizou.

A turma tem 189 alunos. A ideia é que eles convoquem mais pessoas e gerem um máximo de compartilhamento na sociedade civil. A atividade não torna obrigatório que os alunos doem sangue. O objetivo é sensibilizar pessoas e envolver os alunos no tema da disciplina.

Agendamento de grupos

s doações em grupo precisam ser agendadas através do e-mail horamarcada@hemoba.ba.gov.br, com informações do nome do grupo e a quantidade de doadores. Após a confirmação do agendamento, cada grupo recebe um código personalizado para contabilizar o número de candidatos à doação que foram mobilizados e que compareceram ao hemocentro.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Semestre suplementar

Após cinco meses com as aulas suspensas por conta da pandemia, a Ufba optou por não ter um retorno presencial este ano. Os alunos têm tido aulas virtuais desde 8 de setembro no semestre suplementar, que será mais curto e é facultativo. Ele se encerra em 18 de dezembro.