Estudantes de 220 municípios da Bahia levam projetos para feira de ciências em Lauro de Freitas

“É a primeira vez que participo de uma feira de ciências e amei. É muito bom quando outras pessoas estão dispostas, querem saber e opinam sobre o nosso projeto. É emocionante”, destaca Geovana Vitória Cerqueira, 14 anos, aluna do nono ano do Colégio Estadual Daniel Lisboa, em Pau da Lima. Ela e outros 1.500 estudantes da rede estadual de ensino da Bahia participam da 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (Feciba), promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC). O evento é aberto ao público e acontece entre os dias 8 e 10 na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As caravanas vieram de 220 municípios da Bahia e, até quinta-feira (10), os estudantes vão apresentar projetos desenvolvidos em sala de aula, que envolvem iniciação científica, mas também esportes, cultura e a arte nas distintas linguagens, a exemplo do canto, da dança e do teatro.O tema central desta edição da Feciba é “Pesquisa científica e projeto de vida - desafios da Educação Básica”.

Estudante do Daniel Lisboa, Geovana conta que o projeto dela é voltado para a população obesa de Salvador. Basicamente, a equipe dela criou uma catraca inteligente, em que a porta iria deslizar na hora de abrir, liberando um espaço maior para que pessoas obesas consigam passar sem aperto e sem travar no equipamento, além de não ser necessário que esse público seja obrigado a entrar no veículo pela porta do meio ou do fundo. Além disso, os ônibus também contariam com bancos maiores. “Nosso projeto fala das dificuldades que as pessoas obesas enfrentam nos transportes públicos e como solucioná-las. A gente quer mudar essa realidade e evitar um possível constrangimento”, destaca a estudante.

Silvaney Santos, 14, que também participa do projeto, ressalta que a obesidade é uma doença que vai muito além da estética e precisa de cuidados específicos. “É importante ter um olhar empático. Incluir o outro, incluir todos na sociedade, essa é a definição de democracia. Espero que o nosso projeto consiga sair do papel”, pontua.

A Feciba conta com 270 estandes, onde os estudantes apresentam seus projetos. No final do evento, 66 equipes serão premiadas com troféus. No estande 256, os visitantes e avaliadores podem conhecer o trabalho da equipe de Anne Caroline, 15, estudante do primeiro ano do Colégio Estadual da Bahia Central, em Nazaré. "Estamos informando as pessoas sobre a energia solar, que é limpa, sustentável e renovável, três pontos importantes para manter o bem-estar do nosso planeta", expôs a participante.

A equipe montou uma maquete para explicar de forma simples como funciona a energia solar, porque ela é boa para os estabelecimentos e para o meio ambiente. O projeto foi iniciado após os alunos criarem interesse pelas usinas fotovoltaicas que a instituição de ensino recebeu neste ano. "Com a energia sustentável, a gente tem um caminho novo a ser seguido, podendo mostrar para as pessoas que é possível, sim, ter essa instalação das usinas fotovoltaicas em qualquer lugar: indústrias, empresas, estabelecimentos, escolas e, até mesmo, nas suas próprias casas", explica.

A maquete do colégio utiliza mini placas solares que disponibilizam energia para os dois postes da estrutura. “É uma experiência que vamos levar para toda a vida e se formos premiados, vamos ficar bem contentes. Seremos vistos por avaliadores e por pessoas interessadas pelo tema que buscam algo melhor para o futuro do nosso planeta, por isso a feira é tão importante", acrescentou.

A professora de química Fernanda Brito, que é orientadora do projeto de energia solar, expõe que a participação em feira de ciências é muito importante por conta da troca de conhecimento com outras escolas e alunos. “É aqui que eles conhecem diversas ações, têm contato com a ciência ainda adolescentes, isso para que eles conheçam as possibilidades do que é uma iniciação científica e o que é fazer ciência”, argumenta. “A feira tem um papel fundamental em despertar em meninos e meninas desejo em fazer ciência e acessar as universidades em cursos de ciências exatas e da natureza”, finaliza.

Alguns alunos pensaram em projetos que pudessem gerar renda. É o caso da equipe do Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde do Centro Baiano, em Feira de Santana. O trabalho foi pensando em dar ao aluno Técnico em Química autonomia de conseguir faturar e ajudar nas despesas de casa a partir do desenvolvimento de perfumes aromáticos para fins medicinais. “Os alunos aprendem a fazer perfumes e depois do curso eles podem fazer esses produtos com fragrâncias para comercializar e aprender sobre aromaterapia que está ganhando espaço também no mercado de trabalho como forma alternativas de tratamento”, destacou o professor Rafael Batista.

Vale salientar que, para trazer o quesito inovação para o projeto de perfumes aromáticos medicinais, foi feita uma busca de plantas, ervas e frutas na área verde da escola, para que os alunos pudessem extrair a essência para fabricar os produtos. O professor destaca ainda que existem diversos métodos na literatura para extrair a essência. “Testamos dois desses, com destilação simples e com imersão no álcool. Como envolvia um projeto de empreendedorismo, optamos pelo método mais simples e econômico, que é a destilação”, acrescentou o profissional.

Evento é aberto ao público

Os responsáveis pelos projetos ficam no local, nos estandes de apresentação, até a quinta-feira (10), disponíveis para explicar a utilidade de cada trabalho. De acordo com o secretário da Educação do Estado, Danilo de Melo Souza, a Feciba mostra todo o potencial criativo dos estudantes, que, com a orientação dos seus professores, desenvolvem projetos de grande alcance social e demonstram a preocupação deles em buscar soluções inteligentes para diversas questões do cotidiano. “Portanto, é um ambiente de protagonismo estudantil e de celebração da ciência, inovação e, também, da arte e da cultura na rede estadual de ensino".

A programação da feira começou nesta terça-feira (8) e segue até quinta (10), de portas abertas para receber visitantes. A atividade é transmitida pelo Canal do Youtube da TV Conexões.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (9)

08h30 às 08h45 – Apresentação de Karatê do Colégio Estadual Cidade de Curitiba.

08h45 às 10h45 – Mesa “Relato de Experiências de Orientação Científica” Professores orientadores: Carlos Vinícius Nobre Pimenta, Elmara Pereira de Souza, Fernanda Pereira de Brito, Isabela Marcelina de Oliveira Santos, Jailda Costa de Souza, Joselania de Souza Silva, Juliana de Souza Rocha, Keren Priscila da Silva Nóbrega, Rosenir Batista Santos Sena e Thayse Lacerda Assis Coordenação da mesa: Professora Patrícia Oliveira (Coordenadora do Programa Ciência na Escola).

11h às 12h - Mesa Avaliação Modalidade “Performances Científicas”

Teatro – “Até Que A Morte Os Separes”, “Eu Manifesto!”, “Ambiência Racial” e “One Pierce Em Vidas Secas: O Retorno”.

Música – “Borborema”, “A Influência Da Música Na Saúde Mental De Estudantes Do Ensino Médio: Um Projeto Orquestral E Emocional”, “Projeto Lixo No Lixo No Lixo É Lixo” e “A Arte Moderna e o RAP: Uma Proposta Intermídia”. Coordenação da mesa: Professora Patrícia Oliveira (Coordenadora do Programa Ciência na Escola)

11h30 às 13h30 – Almoço. 12h às 13h - Exibição do Agosto do Rock.

12h às 12h30 - Apresentação Cultural: Dança do Colégio Estadual Manoel Devoto e Canto do Colégio Estadual Bolívar Santana

13h30 às 15h – Mesa “Universidade e escola: as oportunidades da educação científica” Convidados: Profª Drª Dayse Lago de Miranda (Universidade do Estado da Bahia), Prof. Dr. Penildon Silva Filho (Universidade Federal da Bahia) e Prof. Dr. Atson Carlos de Souza Fernandes (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública) Coordenação da mesa: Prof. Dr. Marcius de Almeida Gomes

15h30 às 16h30 - Mesa Avaliação Modalidade “Performances Científicas” Dança – “Dança e Saúde Física-Emocional do Trabalhador” e “No Coração do Brasil, Um Tributo Para África” Artes Visuais – “Kitok’ Ĩhé Taputarí”, “Tô De Rango: Um Retrato Da Alimentação Escolar”, “Frank Touch, Transformando Uma Caneta Esferográfica Em Uma Touch”, “Sustentabilidade E Arte: As Diversas Formas De Transformar Resíduos Em Artes” e “Curta Metragem:A Viagem Nobre” Coordenação da mesa: Professora Patrícia Oliveira (Coordenadora do Programa Ciência na Escola)

08h30 às 17h - Mostra dos projetos de pesquisa para a comunidade visitante e avaliadores.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

09h às 11h - Roda de Conversa Ressignificando as Ciências na Escola - Convidados: Ilca Guimarães (Gestora do Colégio Estadual Dionísio Cerqueira - Vencedora do Prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero - CEERT; Paloma Wanderley), Mônica Tavares (Afroempreendedora) e Ronald Castro (Coordenador de Políticas para as Juventudes). Coordenadora da roda: Marina Laís

09h às 11h30 Oficina CalmaMente do Centro Juvenil de Ciência e Cultura 11h30 às 11h45 - Dança - Centro Juvenil de Ciência e Cultura

14h às 17h - Demonstração de Robôs do Centro Juvenil de Ciência e Cultura

14h às 17h – Mostra Robótica Educacional Lego League (Rede Sesi)

14h às 17h - Exposição 10 anos do Centro Juvenil de Ciência e Cultura 14h às 17h - Impressora 3D do Centro Juvenil de Ciência e Cultura

14h30 às 16h Oficina mão na massa Papéis Interativos e Roleta das Oficinas do Centro Juvenil de Ciência e Cultura

08h30 às 17h – Mostra dos Projetos Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

Quinta-feira (10)

08h30 às 09h – Apresentação Cultural- Fanfarra Escolar do Colégio Estadual Helena Matheus.

09h às 10h30– Mesa “Mulheres e Meninas nas Ciências” Convidadas: Drª Karine Damasceno – FIOCRUZ, profa Drª Simone Moraes – UFBA, profa Drª Érica Granjeiro Relato de experiência: estudantes: Vitória de Jesus Oliveira - Colégio Estadual General Dionísio Cerqueira, Tainá Barbosa de Jesus - Colégio Estadual General Dionísio Cerqueira e Stefani Cristine Viana de Santana - Colégio Estadual General Dionísio Cerqueira Coordenação da mesa: Jaqueline Pereira (Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica)

12h às 13h - Exibição do Agosto do Rock.

12h às 12h30 - Apresentação Cultural: Dança do Colégio Estadual Eduardo Bahiana e Coral do Colégio Estadual Bráulio Sampaio.

10h30 às 11h30 - Diálogos UPT (Quer ingressar na Universidade? Se junte ao time. Convidada: Professora Jaqueline Santana (Universidade do Estado da Bahia), Professora Tábata Figueiredo Dourado (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) e Coordenadora da mesa: Rosa Helena Ribeiro (Coordenadora Educação Integral)

08h30 às 11h - Mostra dos projetos de pesquisa para a comunidade visitante e avaliadores.

11h às 12h- Desmontagem dos Projetos

14h às 16h - Cerimônia de Premiação e encerramento. Premiação FECIBA: Modalidades ● Projetos Científicos Concluídos ● Performances Científicas ● Projetos de Pesquisa em Andamento ● Premiação FECIBA: Reconhecimento

16h às 16h30 - Apresentação Musical: Banda Percussiva do Colégio Estadual Cosme de Farias Coordenação: Cerimonialista Lucas e os estudantes Júlia Fernanda Costa Gama (Colégio Estadual José Sá Nunes) e Paulo Henrique Fernandes da Conceição Oliveira (Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica Chico Mendes).

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

09h às 11h30 - Oficina mão na massa - Sementes da Bahia – Centro Juvenil de Ciência e Cultura

09h às 11h - Mesa Lugar de Fala - Centro Juvenil de Ciência e Cultura

11h às 11h45 - Apresentação Cultural Intervenção Musical Centro Juvenil de Ciência e Cultura

09h às 11h - Mostra Robótica Educacional Lego League (Rede Sesi)

08h30 às 17h – Mostra dos Projetos Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

