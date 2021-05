Estudantes do ensino médio podem se inscrever para oficinas sobre profissões

Estudantes do ensino médio terão a oportunidade de conhecer sobre profissões em diferentes campos de atuação por meio de oficinas virtuais gratuitas no evento “Encontro com o Ensino Médio: Jornada de Atividades Práticas UJ”, promovido pela Unijorge, que acontece de 24 a 28 de maio.



O projeto interdisciplinar foi criado para permitir o intercâmbio de experiências entres os alunos participantes e profissionais da área e ajudar os estudantes na busca por informações de suas profissões de interesse.



A ação vai oferecer atividades online, unindo teoria e prática, com apresentação de temas atuais por profissionais convidados e professores da Unijorge, para que os estudantes possam ampliar o conhecimento sobre algumas áreas. O encontro virtual vai apresentar as seguintes oficinas: Direito e Cidadania; Introdução a prática fotográfica; Lógica e Programação; Coaching de carreira; Criação e produção de podcast; Empreendedorismo: Despertar do empreendedor através do Business Canvas Model; Croquis e Croquis Arquitetônicos; Desvendando a Matemática nas Engenharias e Moda e Atendimento



As inscrições gratuitas já estão abertas e para participar os alunos devem se inscrever em cada atividade de interesse, conforme programação que pode ser acessada no link: https://linktr.ee/unijorge_oficial