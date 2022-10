Estudantes protestam contra fechamento de restaurante universitário, e Ufba lamenta ação

A Administração Central da Universidade Federal da Bahia (Ufba) publicou, nesta quinta-feira (20) um comunicado lamentando a ação de alunos que integram o Diretório Central dos Estudantes (DCE). De acordo com a instituição, os discentes interromperam uma reunião pública conduzida pela Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, que tratava de questões sobre a reabertura do Restaurante Universitário (RU) da Ufba, ocorrida ontem (19).

Após o ocorrido, o grupo ocupou a sede da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Ufba. A reunião em questão foi convocada pela Administração Central, com o objetivo de debater soluções para o recente caso de intoxicação alimentar sofrida por alunos que frequentavam o Restaurante Universitário (RU) do campus de Ondina.

O RU, que tem capacidade de servir cerca de 2 mil refeições por dia, está fechado desde então. Problema que parece ter motivado a ação dos estudantes. Mas, segundo a universidade, até a chegada de uma nova empresa alimentícia que possibilite a reabertura do restaurante, será feito o pagamento de auxílio financeiro para alimentação a cerca de 2.200 estudantes.

“Nesse sentido, a Reitoria entende que a defesa da autonomia universitária deve se concretizar em gestos claros de confiança e respeito a uma gestão democraticamente eleita. Permanentemente aberta ao diálogo, a Administração Central aguarda pacificamente a desocupação da STI, ao passo que tem dado celeridade às medidas para reabertura do RU Ondina. A PROAE continua como interlocutora junto aos estudantes, e aguardamos o retorno das lideranças à mesa de diálogo permanente, que, da parte da Reitoria, nunca foi fechada”, afirma a Ufba, em nota.

Nas redes sociais, diretores do DCE afirmam que a ocupação é motivada pela demora na reabertura do restaurante universitário e pela falta de condições dignas de alimentação nos três RUs da Ufba. De acordo com o coordenador geral do DCE, Arlindo Pereira, uma reunião foi realizada com a Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae), mas nenhuma solução foi apresentada aos estudantes.

“Quem tem fome tem pressa, e nós do DCE não daremos um passo enquanto não houver assistência estudantil digna, com os três os três RUs funcionando com qualidade. Assim que ocupamos, 30 minutos depois, chegou aqui, na figura do professor Penildon, a reitoria tendo uma postura muito irresponsável do nosso movimento e nos colocando para sair daqui” afirma Maria Costa, coordenadora de formação política do DCE

Questionada, a Ufba informou que a reunião de ontem foi interrompida antes de qualquer decisão da administração, mas não respondeu sobre a acusação dos estudantes de criminalização do movimento estudantil.

O DCE também foi procurado, mas até o momento não houve retorno.