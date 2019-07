Estuprador é o 42° criminoso preso por reconhecimento facial

Com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, Antônio Carlos da Silva Conceição, 41 anos, foragido da Justiça, foi preso na noite de quinta-feira (25). Ele foi flagrado pelo sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Públoca da Bahia (SSP-BA) e preso por policiais no metrô de Salvador.

Um alarme foi gerado para as equipes mais próximas do fato e guarnições da Polícia Militar efetuaram a captura. Antônio foi conduzido até a Central de Flagrante onde foi confirmada a identificação. Com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, ele foi reconhecido pelo sistema que apontou semelhança de 98%.

(Foto: Divulgação/SSP-BA)

Além desse mandado em aberto, o criminoso já possui uma condenação, também por estupro, referente a outro caso. Depois de prestar depoimento, ele foi encaminhado para o sistema prisional.

"É uma tecnologia que chegou para ficar e nos permite aumentar a nossa produtividade, protegendo ainda mais a sociedade", destacou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Segundo a SSP-BA, já são 42 criminosos flagrados e presos pela ferramenta tecnológica.