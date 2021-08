Eternos | Trailer final explica conexão com Vingadores: Ultimato; veja

A Marvel lançou nesta quinta (19) o trailer final de Eternos, que esclarece a conexão do filme de Chloé Zhao (vencedora do Oscar por Nomadland) com Vingadores: Ultimato, em que Thanos elimina 50% da população da Terra com um estalar de dedos.

Logo no início do trailer, vemos Ajak (Salma Hayek) dizendo a Ikaris (Richard Madden) que o "blip", ato que dezfez o estalar de dedos de Thanos e trouxe de volta a população que havia desaparecido da Terra, liberou a energia necessária para dar início a algo que ela chama de "despertar".

O processo parece ter algo a ver com os inimigos ancestrais dos Eternos, os Deviantes, uma vez que no restante do trailer vemos os seres milenares se reunindo para combater vários deles.

Criados em 1976 nos quadrinhos, os Eternos são uma raça de super-humanos geneticamente modificados pelos alienígenas Celestiais durante sua visita à Terra. Porém, ao mesmo tempo que conceberam este grupo, os experimentos genéticos dos Celestiais originaram também os Deviantes, uma espécie de face corrompida das suas primeiras criações.

Filme da vencedora do Oscar, Chloé Zhao, estreia em 5 de novembro (divulgação)

O elenco do filme conta ainda com Gemma Chan, Angelina Jolie, Kit Harrington, Kumail Nanjiani e Brian Tyree Henry. A estreia de Eternos está marcada para 5 de novembro de 2021, no Brasil.