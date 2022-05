'Eu dediquei todo o meu amor à torcida', vibra Gabriel Santiago

Ele abriu o placar diante do Confiança e explodiu de alegria diante da torcida do Vitória. Revelado no clube, Gabriel Santiago não economizou na vibração durante e após o triunfo por 3x0 festejado neste domingo (22), no Barradão. "A gente fez uma partida praticamente impecável. Na hora da comemoração, eu dediquei todo o meu amor à torcida. Tô desde os 11 anos aqui. É um clube que eu aprendi a amar e dediquei totalmente meu gol a eles", disse o jogador de 22 anos.

Com o resultado, o rubro-negro deixou a zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro. Somou sete pontos, subiu duas posições na tabela e agora está na 16ª colocação. "Todo mundo corre um pelo outro. Não tem grupo rachado e nem nada. A gente corre um pelo outro. Nós melhoramos em campo o nosso desempenho e graças a Deus conseguimos a vitória. Agora é evolução, mais uma semana de treinos", completou Gabriel Santiago

O prata da casa foi uma das novidades da escalação. O time comandado por Fabiano Soares entrou em campo com nove mudanças. Apenas o goleiro Lucas Arcanjo e o meia Dionísio foram mantidos entre os titulares. "A gente estava precisando fazer um grande jogo e eu creio que hoje foi um dos melhores jogos que o Vitória fez na temporada. A gente espera continuar com esse espírito", afirmou Dionísio.

O Vitória terá a semana inteira para treinar, pois só volta a entrar em campo no sábado (28), quando visita o Campinense, às 17h, no estádio Amigão, em Campina Grande. "A gente pretende continuar na mesma pegada, com o mesmo espírito na continuidade do campeonato. Agora é descansar que na semana que vem tem um grande jogo fora de casa", projetou Dionísio.