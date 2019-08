EUA dão aval para indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada

Os Estados Unidos deram o aval para a indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington. Com a resposta positiva, o presidente Jair Bolsonaro deve indicar formalmente o filho para ocupar o cargo.

Apesar do aval, o nome de Eduardo Bolsonaro ainda vai ser submetido à aprovação do Senado. Ele vai passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores da Casa, e deve ter a maioria de 81 votos dos senadores no plenário.

Normalmente o pedido de agrément (consulta feita pelo Itamaraty) era tratado de maneira siglosa entre os governos para evitar qualquer constragimento. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro resolveu falar publicamente sobre o assunto.