EUA distribuem doações a família atingidas pelas chuvas na Bahia

Famílias impactadas pelas recentes chuvas no estado da Bahia receberam em mãos, nesta quinta-feira (27), kits com itens de uso doméstico, como produtos de limpeza e higiene, doados pelo governo dos Estados Unidos, através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). As doações foram entregues pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) às comunidades dos municípios de Itambém e Itabuna.

A cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Jacqueline Ward, viajou ao estado e se uniu aos esforços de distribuição às famílias, ao lado dos representantes da ADRA, o diretor de país, Fábio Salles, e o diretor regional para Bahia, Leonardo Mendes.

A doação faz parte da assistência humanitária de R$ 750 mil dada pelo governo dos EUA ao estado da Bahia logo após as enchentes. Foram 500 kits distribuídos em Itambé, no Colégio Estadual Polivalente, e 389 em Itabuna, no Clube USEMI, compostos de itens de limpeza, higiene e casa, como vassouras, baldes, panos de limpeza, água sanitária, esfregões e detergente. Os municípios de Dário Meira e Ubaíra também receberão amanhã, 28, 229 kits cada.

''Os Estados Unidos são parceiros próximos da Bahia, e nos sentimos comprometidos em ajudar o estado nesse momento crítico. Esperamos que essa doação alivie em parte as necessidades dessas famílias, muitas que, entendemos, perderam tudo que conquistaram ao longo de muitos anos. Para mim, é uma honra poder participar dessa ação pessoalmente'', disse a cônsul-geral Jacqueline Ward.