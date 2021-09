EUA emitem alerta de segurança a cidadãos americanos sobre 7 de setembro no Brasil

A embaixada dos EUA emitiu um alerta de segurança aos norte-americanos que residem no Brasil sobre possíveis riscos associados às manifestações do dia 7 de setembro, convocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No alerta publicado no site da embaixada, o governo dos Estados Unidos instruiu que os seus cidadãos não se aproximarem dos locais das manifestações. As informações são do UOL.

"Espera-se que manifestações ocorram nas principais cidades do Brasil na terça-feira, 7 de setembro", afirma o comunicado. " A Embaixada dos EUA no Brasil adverte os cidadãos americanos para evitar áreas em torno de protestos e manifestações, já que mesmo manifestações destinadas a ser pacíficas podem se tornar conflituosas", alertaram.

A embaixadora ainda sugeriu que os americanos verifiquem a mídia local para atualizações e conselhos de trânsito.