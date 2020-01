EUA enviarão 3 mil soldados ao Oriente Médio após morte de general iraniano

Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar até 3.500 soldados adicionais ao Oriente Médio para reforçar a segurança dos interesses americanos na região, após a morte nesta sexta-feira (3), em Bagdá, do general iraniano Qasem Soleimani em um bombardeio americano, disse à AFP um alto funcionário do Pentágono.

Estes soldados pertencem a uma força de reação rápida da 82ª divisão aerotransportada, que se encontra em alerta desde o ataque na terça-feira contra a embaixada americana em Bagdá, informou a fonte, que pediu para ter sua identidade preservada.

"Esta brigada será implantada no Kuwait, uma medida apropriada e preventiva em resposta ao crescente nível de ameaça contra as forças e instalações americanas", disse o porta-voz.

Retaliação

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, alertou que uma "retaliação severa está aguardando" Washington após o ataque aéreo que resultou na morte de Soleimani. Comandante da Força Al-Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, ele foi morto em um bombardeio no aeroporto de Bagdá, conforme anunciou a televisão pública iraquiana.

O ataque matou ainda outras cinco pessoas. Fontes das Forças de Mobilização Popular, uma coalizão de paramilitares identificados com o Irã, agora integrados ao Estado iraquiano, informaram à televisão estatal iraquiana que no ataque também morreu Abu Mehdi Al-Muhandis, número 2 da milícia. O chefe de relações públicas do grupo, Mohammed Ridha Jabri, também foi morto. Informações preliminares apontavam para um bombardeio localizado sobre dois veículos.

Envio de tropas

Numa entrevista coletiva na quinta-feira, o chefe do Estado Maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, havia alertado que mais reforços poderiam ser enviados à área, se necessário.

Trump afirmou que Soleimani "matou ou feriu gravemente milhares de americanos durante um longo período de tempo e planejava matar muitos mais... Mas foi pego!".

Os comentários foram feitos no Twitter. Trump acrescentou que Soleimani foi "direta e indiretamente responsável pela morte de milhões de pessoas", incluindo manifestantes iranianos.

"Embora o Irã nunca seja capaz de admiti-lo adequadamente, Soleimani era odiado e temido no país", afirmou Trump. "Eles não estão tão tristes quanto os líderes permitirão que o mundo exterior acredite. Ele deveria ter sido retirado há muitos anos!", defendeu.