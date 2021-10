Eunápolis: idoso é preso com R$ 2,5 milhões em crack e cocaína

Uma operação apreendeu uma carga de crack e cocaína avaliada em R$ 2,5 milhões, em Eunápolis, no Sul da Bahia. Os entorpecentes seriam levados para a cidade de Porto Seguro, na mesma região. Um idoso foi preso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidos 71,3 Kg de crack e mais 9,8 Kg de cocaína. O flagrante aconteceu na noite de sábado (9), após a polícia parar uma caminhonete Fiat Toro no Km 79 da BR-367. O veículo tinha placa do Paraná e era dirigido por um homem, de 61 anos.

Em conversa com os policiais, o homem disse que fazia uma viagem a passeio e pretendia curtir o feriadão em Porto Seguro. Como estava nervoso e apresentou contradições nas respostas durante a abordagem, os policiais consultaram os sistemas da PRF e descobriram que o "turista" era um homem que já respondia na justiça por tráfico de drogas.

A equipe fez uma vistoria no carro e encaminhou o veículo para a unidade policial da PRF de Eunápolis, localizado no Km 720 da BR-101. Já no posto e com o auxílio de equipamentos e ferramentas, as equipes encontraram os pacotes de drogas, que estavam escondidos nos para-lamas da caminhonete.



O homem foi preso em flagrante e confessou que recebeu as drogas na cidade de João Pinheiro-MG, e que as levaria para Porto Seguro. Ele informou ainda que ganharia R$ 20 mil pelo transporte.

O homem foi encaminhado com os materiais apreendidos para a delegacia local e apresentado à autoridade policial de plantão. Inicialmente, responderá pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

A ação contou com o apoio de policiais militares da CIPE Mata Atlântica, da Polícia Militar.