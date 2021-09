Evento com 'paredão' e público de 500 pessoas é encerrado em Conquista

Uma festa com cerca de 500 pessoas foi encerrada em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na madrugada de sábado (4). O festejo acontecia em um sítio na área do Centro Industrial e policiais chegaram até lá depois de uma denúncia. O evento, fechado, não tinha autorização para acontecer. Por conta da pandemia, shows e festas continuam proibidos na Bahia.

Além de policiais militares, fiscais da Gerência de Posturas da prefeitura foram até o sítio. Uma carreta com um paredão de som era usada no evento - o acesso era pago. O paredão foi apreendido.

As pessoas que estavam na festa foram levadas ao Distrito de Segurança Pública (Disep), mas ninguém foi preso.

Atualmente, Conquista só permite realização de eventos com até 500 pessoas se forem profissionais, científicos ou sociais (formatura ou casamento). É preciso que o espaço permita distanciamento social, ofereça álcool em gel e o público use máscaras.