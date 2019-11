Evento discutirá a importância da comunicação na área da saúde

Com o intuito de discutir o papel da comunicação na área da saúde, será realizado, no próximo dia 7 de dezembro, o primeiro Encontro de Comunicação e Saúde da Bahia (ECOMS-BA).

O evento acontecerá na Escola de Saúde Pública do Estado da Bahia, no Parque Bela Vista, a partir das 7h30. A taxa de inscrição será mediante doação de duas latas de leite em pó que serão destinadas às Obras Sociais de Irmã Dulce (OSID), e estará aberta até o dia 30 de novembro. As vagas são limitadas e as inscrições são feitas através deste link.

O evento pretende chamar a atenção sobre a importância da comunicação para as organizações de saúde, assim como os desafios da atualidade com os avanços das mídias digitais.

Programação completa do evento (Foto: Divulgação)

Serão mais de 25 convidados entre professores, pesquisadores, gestores e profissionais das áreas de comunicação e saúde, que abordarão diversos temas como: Saúde e Jornalismo, Comunicação Interna, Mídia Digital, Ciência e Sociedade, Tecnologias em Saúde, Fake News, Propaganda enganosa nas redes, Políticas de Saúde, além de oficinas práticas de comunicação.

Jorge Gauthier é Chefe de Reportagem do CORREIO (Foto: Sora Maia / CORREIO)

Uma das mesas terá como tema 'A abordagem da notícia de saúde no jornalismo' e começará as 9h40. Um dos palestrantes será Jorge Gauthier, Chefe de Reportagem do CORREIO.

O evento é uma realização da Assessoria de Comunicação do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes/UFBA/Ebserh) juntamente com o Grupo de Pesquisa Educação e Comunicação em Saúde (ISC|UFBA) e o Sistema Universitário de Saúde (SIUNIS/UFBA).