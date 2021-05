Evento do Sebrae traz semana de oficinas para professores da Bahia

Para os professores de toda a Bahia, vai rolar a Semana do Professor 4.0, que é realizada pelo Sebrae e vai disponibilizar uma série de oficinas sobre as ferramentas digitais de ensino. O evento, que é gratuito e 100% online, acontece entre 15 e 17 de junho e os educadores que se interessarem pela programação pode se inscrever pelo site, onde há mais informações sobre tudo que deve acontecer na semana.

Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia, garante que a semana é uma oportunidade de atualizar os professores sobre as novas formas de ensino na pandemia. “Este é o segundo ano que os professores estão acelerando o ritmo de reinvenção e descobrindo formas inovadoras para garantir o aprendizado dos estudantes. O evento vai apresentar alguns cases e propostas para utilizar ferramentas de ensino eficazes nesse processo, afirma.

A ação é do Programa de Educação Empreendedora e terá programação com temas relacionados à jornada de aprendizagem, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), educação 4.0 e suas novas diretrizes, além de oficinas e cases de aprendizados com a pandemia. As palestras e oficinas gratuitas acontecem sempre das 18h às 20h.Ao se inscrever, o educador garante sua vaga, certificado digital e acesso a conteúdos digitais exclusivos do Sebrae.

Em 2020, a Semana do Professor contou com mais de 7 mil educadores inscritos, com representação de 354 cidades da Bahia e de outros estados. O evento apresentou palestras e oficinas que alcançaram mais de 50 mil visualizações. As informações completas podem ser obtidas pelo site do evento.

Programação completa

15/06, terça-feira, às 18h

- Abertura oficial; Palestra Educação Empreendedora e a Jornada de Aprendizagem segundo a nova BNCC

- Palestra Educação 4.0 e suas novas diretrizes

16/06, quarta-feira, às 18h

- Cases e aprendizados com a pandemia

- Oficina Utilizando Grupos nas Redes Sociais Digitais para Educação (Facebook, Instagram e Whatsapp)

17/06, quinta-feira, às 18h

- Cases e aprendizados com a pandemia

- Oficina Ferramentas para Transmissão de Aulas Online