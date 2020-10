Evento em homenagem a Norberto Odebrecht discute caminhos para o desenvolvimento

Nos últimos 70 anos, o Grupo Odebrecht e a Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) construíram uma sólida parceria - desde a identificação de jovens talentos contratados pelo Grupo até a execução de importantes obras para a Universidade. Reforçando essa relação de troca, a Escola Politécnica e a Odebrecht S/A promovem na próxima sexta-feira (9 de outubro), o Dia Odebrecht.

Realizado de forma virtual pelo canal Poli TV, no YouTube, o evento faz parte das comemorações pelo centenário de Norberto Odebrecht, fundador do Grupo, e acontece justamente na data em que o engenheiro completaria 100 anos.

“Aos 18 anos, Norberto Odebrecht iniciou sua carreira como estudante de engenharia da Escola Politécnica da Ufba. A universidade despertou nele o desejo por inovação, a descoberta de talentos e a capacidade técnica que foi sua marca a vida toda. Com o Dia Odebrecht, buscamos homenagear a história de Norberto Odebrecht e inspirar jovens estudantes e recém formados na área”, afirma Marcelo Gentil, responsável por Comunicação e Relações Institucionais na Odebrecht S.A. para o Nordeste.

Segundo a diretora da Escola Politécnica da Ufba, Tatiana Dumêt, a parceria empresa-universidade é importante para o desenvolvimento dos futuros engenheiros. “A boa formação de engenheiros deve considerar não só a visão técnica, mas também a humana. O papel do engenheiro é conhecer as necessidades do presente e procurar antever os desenvolvimentos do futuro, se colocando a serviço da sociedade e promovendo a cultura e a qualidade de vida”, resume Dumêt.

Programação

Com programação das 9h às 12h30, o evento terá palestras de executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, profissionais de renome da área de engenharia, discutindo temas como inovação, construção civil, sustentabilidade e tecnologia social.

Mais do que uma oportunidade de debater sobre inovações no mercado, o Dia Odebrecht é também uma forma de apresentar aos jovens talentos da universidade o lado social e o legado deixado pelo empresário e líder educador.

“Norberto Odebrecht foi um visionário e um homem que tinha o desejo de contribuir para a construção de uma sociedade mais harmônica, responsável e com igualdade de oportunidades para todos. Por meio da Fundação Odebrecht, instituição que criou em 1965, ele impactou significativamente a vida de centenas de famílias. Hoje, nós seguimos mantendo vivo seu sonho de proporcionar o desenvolvimento sustentável”, explica Fabio Wanderley, superintendente da Fundação Odebrecht que apresentará no evento a tecnologia social construída por Norberto.

O Dia Odebrecht é uma realização da Escola Politécnica da Ufba e da Odebrecht S/A, com apoio da OEC, OR e Fundação Odebrecht. Para assistir a transmissão gratuita basta clicar aqui.

Programação completa

Papo de abertura (20 minutos)

⦁ Tatiana Dumêt, diretora da Escola Politécnica da UFBA

⦁ Luís Edmundo Campos, presidente licenciado do CREA-BA

⦁ Antonio Carlos Laranjeiras, presidente da Academia de Engenharia da Bahia

⦁ Henrique Paixão, diretor da OEC

Palestra Desenvolvimento Nacional (30 minutos)

Tema: A engenharia e o desenvolvimento nacional

Palestrante: Raul Ribeiro, diretor de país/Brasil da OEC

Palestra Infraestrutura (30 minutos)

Tema: Engenharia da construção: obras de grande porte

Palestrante: Luiz Roberto Chagas, engenheiro, escritor e ex-integrante do Grupo Odebrecht

Palestra Imobiliário Sustentável (30 minutos)

Tema: A OR e o seu padrão de construções sustentáveis

Palestrante: Eduardo Pedreira, líder do negócio OR

Palestra Tecnologia Social (30 minutos)

Tema: PDCIS: a tecnologia social da Fundação Odebrecht

Palestrante: Fábio Wanderley, superintendente da Fundação Odebrecht

Palestra Vida e Obra de Norberto Odebrecht (30 minutos)

Tema: Norberto Odebrecht: sua vida, seu legado

Palestrante: Márcio Polidoro, consultor de Comunicação