Evento gratuito para detecção de câncer de pele ocorre nesta segunda-feira (13) 

O melanoma, um dos tipos de câncer de pele mais letal, é tema de um evento gratuito da Clínica Amo nesta segunda-feira (13) - Juntos Contra o Melanoma. Segundo a dermatologista Laryssa Faiçal, da Clínica Amo, cerca de oito mil casos por ano da doença ocorrem no Brasil e 1.700 dessas pessoas não sobrevivem. Disfarçada de pinta na pele, mancha vermelha ou até ferida, ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, inclusive em mucosas, debaixo das unhas e no couro cabeludo.

Por isso que o objetivo dessa segunda edição do evento – o primeiro foi em 2018 - é conscientizar profissionais que podem ter um papel importante na detecção precoce da doença: os cabeleireiros, podólogos, manicures e tatuadores. “A proposta desse evento é fazer uma formação com o público não médico, principalmente aqueles profissionais que têm contato direto com a pele, cabelo e unha, os locais mais comuns do melanoma. Muitas vezes o paciente não procura um médico, mas está sempre sendo olhado por esses profissionais”, explica Laryssa.

São 50 vagas para o evento, que começa às 19h e vai até 20h30 na Amo Medicina Diagnóstica, no Rio Vermelho. É preciso ter o comprovante de vacinação contra a covid-19 para confirmar a inscrição. Ao final do evento, o participante ganhará um certificado da Clínica.

Para se inscrever no evento, entre em contato pelo Whatsapp do telefone acima (Foto: Divulgação/Clínica Amo)

De acordo com Laryssa Maiçal, é preciso um cuidado maior com esse tipo de câncer por conta da letalidade. Ele não é o tipo mais comum, mas é o que mais mata. “Normalmente, ele se manifesta como um sinal, uma pinta no corpo. Mas, como é um tumor que vem de células que dão a cor de nossa pele, pode aparecer em qualquer lugar do corpo, inclusive na mucosa genital, mucosa ocular, na palma da mão, palma do pé e debaixo da unha”, exemplifica.

Uma das causas para o aparecimento do melanoma é o sol e também fator genético. Segundo a dermatologista, acredita-se que esse tipo de câncer venha do sol tomado na infância e adolescência. “Quanto mais queimaduras solares a pessoa tem durante a vida, aquelas que ficam descascando e que geram bolhas, mais chances de ter o melanoma”, explica.

Para prevenir-se, é preciso, então, se proteger corretamente do sol. “Uso de filtro solar, não exposição ao sol nos horários de pico, uso de vestuário adequado, chapéu, óculos, todo o aparato de proteção ao longo de nossa vida que diminui a incidência do melanoma”, orienta Laryssa.

Dermatologista Laryssa Maçial orienta para cuidados com a pele contra o melanoma (Foto: Acervo Pessoal)

Se descoberto no estágio inicial, é possível retirar o tumor com cirurgia. Mesmo curado, o paciente precisa de acompanhamento, pois a doença pode retornar. Se o câncer tiver espalhado, é preciso fazer quimioterapia, ou tratamentos mais avançados e menos invasivos, como a terapia alvo e monoterapia.