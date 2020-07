Evento online oferece carros usados com descontos de até R$ 5 mil

Quem quiser comprar um carro usado tem uma boa oportunidade nos próximos dias: o 1º Giga Feirão Seminovo Garantido. O evento online oferece, entre esta quinta-feira (9) até o dia 20 de julho, promoções de 17 revendedoras de automóveis seminovos de Salvador, com mais de 300 veículos com descontos que vão de R$ 1 mil a R$ 5 mil. No site da ação, é possível encontrar opções com preços de R$ 18,9 mil até R$ 150 mil.

Ao escolher o carro favorito, o cliente deve enviar uma mensagem para uma das lojas dentro do próprio site. A partir daí, poderá escolher se quer atendimento 100% online, com entrega do automóvel em delivery, ou se prefere dar sequência ao atendimento nas lojas, que estão abertas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

O projeto é realizado pela Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), que estima que seja alcançado um valor de R$ 3,5 milhões em negócios.

"É o primeiro feirão online realizado pela Assoveba. Mas, através dos números de vendas online individuais das lojas, a gente consegue ter essa previsão de fechamentos, através da plataforma Seminovo Garantido", diz Ari Pinheiro Júnior, presidente da entidade.

"O site é um ambiente totalmente seguro para comprar, trocar e financiar. O consumidor além de poder adquirir um carro com melhor preço e condição, também tem toda a tranquilidade com documentação, transferência de propriedade, emplacamento. São diversos serviços agregados com total transparência e credibilidade de lojas especializadas e de renome no mercado", continua Ari.

Apoiadora da ação, a Santander Financiamentos estará em plantão online durante todo o Feirão, realizando análises de créditos de forma imediata e contratos digitais de financiamentos. Entre os diferenciais oferecidos, estão taxas de financiamento a partir de 0,59% a.m. e a carência de até 60 dias para o pagamento da primeira parcela. Os planos vão de 12 a 60 meses.

Caso o cliente queira adquirir o veículo 100% financiado, há taxas especiais oferecidas para a compra de veículos sem entrada. As operações de financiamento estão isentas de IOF.

Lojas participantes do 1º Giga Feirão Seminovo Garantido

Pinheiro Veiculo

Mário Veículos

Diamante Car

Seller Veículos

Danautos Agua de Meninos

Salvador Automóveis

Ponto Veículos

Seven Autos

Opção Veículos

Auto Nível Veículos

Costa Azul Veículos

Milar Veículos

Autosard.

Flex Veículos

Bonocar Veículos

2 Leões Automóveis

DOM Veículos