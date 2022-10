Evento promove contação de histórias contra o racismo para crianças, em Salvador

Cerca de vinte crianças participaram da contação de histórias com uma cartilha de enfrentamento ao racismo, nesta sexta-feira (28), na Livraria Leitura do Shopping Salvador. A ação tem o objetivo de dialogar sobre a importância construir uma realidade de valorização das diferenças entre crianças e adolescentes. As histórias fazem parte do livro “Nossa Querida Bia – Enfrentamento ao Racismo Desde a Infância”, uma cartilha escrita por uma mãe que vive o desafio de educar seus filhos negros em uma sociedade racista.

O evento, que é uma inciativa da Defensoria Pública da Bahia em parceria com o Salvador Shopping e a Livraria Leitura, foi gratuito e durou certa de dez minutos. A cartilha reúne histórias criadas para ajudar e orientar as pessoas a combater o racismo desde a infância. O livro traz quatro minicontos que abordam a vida da personagem principal, a Bia, a partir de pontos fundamentais como a valorização dos cabelos crespos, o combate ao racismo religioso, a representatividade e a importância de sonhar e dar asas à imaginação.

(Caio Romão_Mkt Salvador Shopping) (Caio Romão_Mkt Salvador Shopping) (Tunísia Cores (DPE/BA)) (Tunísia Cores (DPE/BA)) (Tunísia Cores (DPE/BA)) (Tunísia Cores (DPE/BA))

(Caio Romão_Mkt Salvador Shopping) (Caio Romão_Mkt Salvador Shopping) (Tunísia Cores (DPE/BA)) (Tunísia Cores (DPE/BA)) (Tunísia Cores (DPE/BA)) (Tunísia Cores (DPE/BA))

Gisele Aguiar, defensora pública coordenadora da Especializada de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, explica que a inciativa surgiu a partir das denúncias que eles recebiam diariamente envolvendo racismo na infância. "Bia, que é uma garota com autoestima elevada, ela fala de situações corriqueiras de uma criança negra, mas sempre de uma forma positiva. Esse livro foi inspirado no dia a dia, com as denúncias que chegavam na especializada da infância e juventude, então decidimos agir na prevenção", destacou.

A assistente social da Especializada, Eduarda Conceição, relatou que as crianças crescem vendo o negro escravizado nos livros de história e que essa ação busca mudar essa imagem. "Queremos levar para as escolas uma perspectiva afrocentrada, com estudos africanos e também originários. Nossa ancestralidade parte de um lugar que está para além da escravização. Somos herdeiros de reis e rainhas, de pessoas e de potências que a gente desconhece", pontuou.

"Eu achei importante participar, inclusive por conta da minha filha que não tem todo o fenótipo negro, mas eu vejo ela falar do cabelo dela e vejo o irmão falar do cabelo dela", destacou uma das mães que estava no local, a educadora e criadora de conteúdo Ariane Santiago.

Esta sexta-feira foi primeira de uma série de quatro contações de histórias do livro de minicontos Nossa Querida Bia: Enfrentamento ao Racismo desde a Infância, todos gratuitos. No Salvador Shopping, a programação acontecerá também em 3 de novembro, às 16h. Já no Salvador Norte Shopping, o evento acontecerá nos dias 18 de novembro e 25 de novembro, sempre às 14h, também na livraria Leitura.

"Representatividade importa sim, crianças negras devem se reconhecer nos mais diversos espaços, inclusive nos espaços de poder, independente da sua cor, uma criança pode ser o que ela quiser, uma médica, defensora pública, engenheira, juíza ou professora", diz um dos trechos da cartilha.

A coordenadora de marketing do salvador shopping Ana Paula Ramos ressaltou que as crianças ficaram atentas desde o início da contação, mesmo as mais novas. Segundo ela, a cartilha trabalhada na ação desta sexta trata de assuntos sensíveis desde a infância: "Esse material aborda assuntos importantes para a conscientização racial e combate ao racismo, como referências na profissão, a questão estética, como o cabelo da criança negra, a religiosidade também, que são assuntos sensíveis desde a infância e que precisam ser tratados desde pequenininho".