Evento reúne treinamento e oportunidades para universitários em Salvador; conheça

Resgatar o protagonismo das empresas juniores e promover a troca de experiências entre estudantes universitários são os objetivos da 2ª edição presencial do Encontro Soteropolitano de Empresas Juniores (ESEJ).

O evento será realizado no próximo sábado (19), das 9h às 21h, no Parque Tecnológico da Bahia, em Salvador, e carrega o tema “Tudo Começa Aqui”. Exclusivo para estudantes universitários que participam de alguma empresa júnior em Salvador, os ingressos do último lote, que custam R$ 70, estão à venda clicando neste link.

Durante todo o dia, o evento, que é organizado pelo Núcleo de Empresas Juniores de Salvador (NEJ Salvador) e tem correalização do Parque Tecnológico da Bahia, terá palestras e atividades com foco no desenvolvimento de competências empreendedoras e no âmbito da inovação.

São esperados cerca de 450 estudantes universitários que participam do Movimento Empresa Júnior. No final das atividades, haverá uma festa de encerramento, a partir das 22h, no valor de R$ 20. Ingressos estão à venda no mesmo link.

O encontro acontecerá simultaneamente em diversas áreas do Parque Tecnológico da Bahia, como no Espaço Colaborar, coworking do Parque, no Auditório e no Espaço Tangram.

“Para o Parque, que é um ambiente promotor de empreendedorismo e inovação, apoiar eventos como o ESEJ só fortalece o nosso propósito, além de aproximar esses jovens das empresas e instituições de ciência, tecnologia e inovação da nossa comunidade, fazendo com que eles se apropriem desse espaço e sejam estimulados a inovar em suas trajetórias profissionais", explica Cristine Câmera, Diretora Executiva do Parque Tecnológico da Bahia.

Entre as diversas pautas que serão trabalhadas, haverá uma voltada para treinamento de competências e processo seletivo, e que também vai contar com um momento de recrutamento entre as pessoas qualificadas da rede, e algumas empresas parceiras do ESEJ. Ao final do evento, alguns reconhecimentos para as empresas juniores que bateram metas e algumas pautas magnas finais serão abordadas.

O encontro tem como objetivo inspirar a rede para trazer o senso de protagonista de Salvador com empresas juniores. Por isso, durante a manhã, o evento terá pautas principais com foco em temas sociais e de acordo com a máxima “Tudo Começa Aqui”.

Já no período da tarde, a programação se dividirá em atividades e palestras com grupos menores. Com essa dinâmica, os estudantes poderão participar daqueles temas que estarão mais relacionados aos objetivos profissionais de cada um, seja discutindo desafios de áreas de atuação de uma empresa júnior, como modelo de negócio, time e cultura, vendas e operações, ou proporcionando contato com profissionais do mercado de trabalho.

A primeira edição do encontro organizado pelo NEJ aconteceu em 2019, no Hotel Sol Bahia, e já contava com mais de 12 horas de conteúdo e festa de integração ao final. As demais edições aconteceram de forma remota, sempre reforçando toda cultura e empreendedorismo em Salvador e Região Metropolitana.

“O retorno dos eventos presenciais fortalece a conexão entre os empresários e empresárias juniores da nossa região. Realizar visitas presencialmente nas sedes das EJs, promover eventos, como por exemplo o ESEJ, e até uma simples conversa no corredor da universidade fazem com que essas conexões se fortaleçam", celebra Rafael da Paz, Diretor de Desenvolvimento e Diretor de Gente e Gestão do NEJ.

Já passaram pelo ESEJ nomes como Thomas Eckschmidt, CEO e Cofundador da ResolvJá; Kiko Kislansky, Propositologista & Consultor de Transformação Organizacional; e Ticiana Amorim, Fundadora & CEO na Aarin Tech-fin. Nas ocasiões, conhecimentos e cases foram compartilhados com os estudantes.



O Núcleo de Empresas Juniores de Salvador (NEJ), foi fundado há 19 anos como uma associação sem fins lucrativos. O NEJ Salvador representa, apoia e auxilia no desenvolvimento das empresas juniores da cidade de Salvador e Região Metropolitana, além de fomentar as iniciativas em Instituições de Ensino Superior e possibilitar a conexão entre toda a rede para garantir e impulsionar a comunidade.

Atualmente são mais de 30 empresas juniores filiadas, com mais de 800 empresários e empresárias juniores participando ativamente. Em 2021 foram cerca de 1.760 projetos realizados, com 98% deles atingindo ao menos um ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), e mais de R$ 2,8 milhões reinvestidos em educação empreendedora pelas empresas do NEJ.

Uma Empresa Júnior é uma empresa sem fins lucrativos formada apenas por estudantes de graduação que entregam soluções de impacto para a sociedade e seu ecossistema.

Durante a execução desses projetos e no dia a dia da empresa, os universitários aprendem sobre gestão, se especializam em sua área de atuação e têm contato direto com o mercado, adquirindo competências fundamentais para o futuro através da vivência empresarial.