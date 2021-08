Evento-teste de Salvador deve acontecer no dia 26 de agosto

O evento-teste de Salvador deve acontecer já na semana que vem. Mais precisamente, no dia 26 de agosto, próxima quinta. A ocasião marca a retomada do entretenimento na Bahia após mais de um ano e meio e é organizado pela Prefeitura de Salvador. O evento é planejado para acontecer no estacionamento do Centro de Convenções, recebendo 500 pessoas convidadas de forma individual.

A Prefeitura trabalha conjunto com entidades do setor como a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape), Associação dos Profissionais de Eventos (APE), Associação Baiana dos Produtores de Eventos (Abape), Associação do Coletivo de Entidades de Matriz Africana (Acema) e a Associação Brasileira de Empresas de Eventos – Estadual Bahia (Abeoc). Apesar da expectativa, ainda é preciso definir uma série de diretrizes.

A ideia é que seja um evento com 3h de duração com duas grandes atrações da música nacional compondo a grade, que terá abertura, show nº1, intervalo com apresentação de DJ, show nº2 e encerramento. Também está definido que os convidados entrarão por cinco acessos diferentes, para evitar aglomerações.

Algumas situações já recorrentes farão parte do cenário: totens de álcool gel, medição de temperatura na entrada para barrar pessoas que estejam acima de 37,8ºC e pontos de higienização. Serão utilizados aplicativos, sites, QR Codes e reconhecimento facial, por exemplo, para controlar a entrada no evento, o acesso aos banheiros e a compra de alimentos e bebidas.

Convidadas e convidados

Todos os presentes precisam estar testados (RT-PCR com 48h antes do evento) e comprovar que tomou a primeira dose da vacina há pelo menos 20 dias. Esse ponto específico ainda é motivo de discussão: há possibilidade de que o público seja majoritariamente composto por pessoas que tomaram as duas doses. O martelo deve ser batido até o final desta semana, segundo apurado pelo CORREIO.

Além das pessoas que estarão na pista, um lounge com capacidade para quatro convidados que representarão as entidades envolvidas no planejamento do evento, profissionais de saúde, da imprensa e de marcas ligadas ao setor estarão presentes.

Todas as pessoas que aceitarem o convite para participar do evento-teste precisarão utilizar máscara, com retirada permitida somente para se alimentar. A fiscalização disso não é bem explicada no documento-projeto.

Por fim, quem for ao evento se compromete a disponibilizar dados para acompanhamento e monitoramento pós-festa, que terá duração de pelo menos duas semanas. 15 dias após os shows, todos precisarão apresentar um novo teste RT-PCR para levantamento de dados sobre o número de contaminados no evento.

Adiamentos

O planejado pela Prefeitura era realizar o evento durante o último mês de julho, mas a missão foi abortada por conta do risco trazido pela variante delta.

O evento teste visa demonstrar quais protocolos devem ser adotados nas festas de Salvador enquanto o coronavírus circular. Em cidades como Barcelona, na Espanha, iniciativas semelhantes foram testadas com sucesso, reunindo até 5 mil participantes. A capital paulista também prepara espetáculo em ambiente controlado com esse mesmo objetivo.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis defende que o evento-teste é fundamental para definição dos protocolos de como serão as festas e os shows em Salvador.

"A gente precisa ver qual vai ser o formato que se sustente que tenha condições de quem realiza o evento possa empreender, e a nossa preocupação é com toda cadeia que envolve os eventos. Tem gente que está há 1 ano e meio sem receber 1 real de renda", disse o prefeito.