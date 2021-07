Evento-teste é adiado e deve acontecer entre agosto e setembro

O evento-teste, previsto inicialmente para o dia 29 deste mês, só deve ser realizado entre agosto e setembro. A informação foi divulgada pelo presidente da Saltur, Isaac Edington, durante entrevista à TV Bahia. O evento tem previsão de ser realizado para 500 pessoas, que já tenham tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Segundo ele, o evento vai ajudar a estabelecer os parâmetros para a retomada do setor. "Estamos conversando com o setor para realizar este evento-teste para que ele possa sinalizar parêmetros para que a gente possa ter uma retomada de eventos de forma responsável e com muita cautela", disse, nesta segunda-feira (19).

Isaac ressaltou que o evento não será ainda a retomada do setor de eventos em Salvador. "Esse processo ainda está em trâmite. As pessoas estão confundindo, achando que estamos retomando com o setor, mas não é isso. A ideia é que a gente possa estabelecer os parâmetros de retomada".

Ele lembrou ainda que o setor de eventos movimenta a economia da cidade. "É um assunto bastante polêmico, mas é preciso compreender que desde março de 2020 que temos um setor parado, de pessoas que dependem dessa atividade. Então, temos que tratar ela de uma forma bastante responsável. Nosso desejo é que a gente possa retomar com todo cuidado e que a gente possa fazer isso de forma segura", finalizou.