Evento virtual discute a importância do combate ao sedentarismo

O Dia Mundial da Atividade Física é celebrado no dia 6 abril e a Unijorge irá realizar um encontro virtual, nesta terça-feira, às 11h, para marcar a data e debater sobre o tema “Atividade Física, redução do comportamento sedentário e saúde cardiovascular”.

O evento tem como objetivo alertar sobre os riscos do sedentarismo e debater com o público em geral, estudantes, profissionais da área de educação física e saúde sobre a importância e os benefícios da prática de atividade física.

O professor da UFBA e Doutor em Saúde Coletiva, Francisco José Gondim Pitanga, irá conversar com o coordenador do curso presencial e semipresencial de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) da Unijorge e Mestre em Desenvolvimento Humano, Iuri Brandão Nascimento.



O evento é aberto ao público e os participantes receberão certificado no final. Para a inscrição, basta acessar o site: https://transformauj.com.br/edfisicauj/



Serviço:

O que: Evento Virtual em celebração ao Dia Mundial da Atividade Física

Tema: “Atividade Física, Redução Do Comportamento Sedentário e Saúde Cardiovascular

Quando: 6 de abril de 2021 , às 11h

Quem: O professor da UFBA e Doutor em Saúde Coletiva, Francisco José Gondim Pitanga e o coordenador dos cursos presencial e semipresencial de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) e Mestre em Desenvolvimento Humano da Unijorge, Iuri Brandão Nascimento.

Quanto: Gratuito

Inscrição: https://transformauj.com.br/edfisicauj/