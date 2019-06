Eventos mudam trânsito em Salvador neste domingo (16)

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realiza algumas mudanças no trânsito, no domingo (16), por conta de eventos que serão realizados na cidade. As alterações serão feitas no bairro de Castelo Branco e Centro da capital baiana.

Em Castelo Branco, a mudança será feita a partir das 8h30, por conta de uma caminhada evangélica. As alterações serão na Via Castelo Branco (saída no final de linha), Rua Edgar Sanches, Via Castelo Branco, Rua F (Praça) e chegada na Praça da 3ª Etapa. O tráfego voltará à normal gradativamente, assim que as condições locais o permitam, informou a Transalvador.

Já no Centro, as mudanças são a partir das 13h, por conta do Go Skate Day. O órgão de trânsito fará a interdição progressiva do tráfego de veículos em uma faixa, nas seguintes vias: Largo do Campo Grande (Saída), Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro, (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), Praça Castro Alves (Chegada). O trânsito vai voltar ao normal após o fim do evento.