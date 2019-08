Everaldo marca de pênalti e Chape vence clássico contra Avaí

Acabou a seca de vitórias para a Chapecoense. Em jogo que fechou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Emerson Cris venceu o clássico contra o Avaí, neste domingo (18), por 1x0 graças ao gol de pênalti marcado por Everaldo: o atacante segue mostrando sua importância na luta do time de Chapecó contra o rebaixamento e agora representa, sozinho, 50% dos gols marcados por sua equipe no certame.

A última vez que a Chape tinha vencido um jogo foi no longínquo 26 de maio, antes da Copa América, quando aplicou 2x1 no Cruzeiro, em Minas Gerais. Desde então, foram oito jogos sem qualquer vestígio de triunfo. Oito também é o número de gols marcados por Everaldo no Brasileiro - ao todo, a Chape balançou as redes em 16 oportunidades.

Com o resultado, a Chapecoense subiu uma casa na tabela de classificação. Agora são 13 pontos ganhos e o time do oeste catarinense inaugura a zona de rebaixamento, na 17ª posição - um pontinho a menos que o Cruzeiro, o primeiro fora da zona.

Do outro lado, o Avaí se afunda na lanterna do Campeonato Brasileiro. Já se passaram 15 jogos e o Leão somou apenas seis pontos. A distância para o lado de fora da zona chegou a oito pontos.