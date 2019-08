Éverton Sena desfalca Vitória contra Botafogo-SP; Martín é dúvida

O Vitória sofreu apenas um gol nas últimas cinco rodadas da Série B, mas o técnico Carlos Amadeu precisará mexer na defesa rubro-negra diante do Botafogo-SP, no jogo das 21h30 de sexta-feira (30), no Barradão.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Éverton Sena desfalcará o Leão na primeira partida do returno. Essa, no enatnto, pode não ser a única baixa. Machucado, o goleiro Martín Rodríguez é dúvida. Ele sofreu um corte na perna durante o empate em 1x1 com o Coritiba e será reavaliado pelos médicos.

Caso Martín não possa atuar, Ronaldo será o substituto, como aconteceu diante da equipe paranaense. Zé Ivaldo e Bruno Bispo são os principais candidatos para o lugar de Éverton Sena, que formou dupla de zaga com Ramon nas cinco partidas comandadas por Carlos Amadeu. Bruno Bispo foi opção no banco de reserva em todas elas.

Já Zé Ivaldo não estava à disposição. Recuperado de lesão, ele voltou a treinar normalmente esta semana após passar 10 rodadas longe dos gramados. A última partida dele foi no dia 9 de julho, na derrota para o Cuiabá por 1x0, no Barradão.

Dedé também é opção, mas nunca entrou em campo pelo time principal do Vitória e só foi relacionado por Carlos Amadeu uma vez, no jogo de estreia do treinador - 2x0 contra o Paraná.

Ao lado do São Bento, o Vitória tem a pior defesa da Série B, com 27 gols sofridos, mas os números não são reflexo das últimas cinco rodadas, quando o rubro-negro levou apenas um. Desde que assumiu a equipe no dia 5 de agosto, Carlos Amadeu conseguiu arrumar a "cozinha" e deu sequência de jogo aos defensores.

Na estreia de Amadeu, os laterais Chiquinho e Matheus Rocha foram escalados. O primeiro se lesionou naquela partida e, quando retornou ao time, atuou no meio-campo. O segundo levou o terceiro cartão amarelo na ocasião e não voltou a ser titular. Contra CRB, América-MG, Operário e Coritiba, a defesa sempre foi formada por Martín Rodríguez, Van, Éverton Sena, Ramon e Capa.

Em Curitiba

O elenco do Vitória treinou na manhã desta quarta-feira (28) na Vila Capanema, em Curitiba, e tem chegada a Salvador prevista para as 18h30. Os jogadores se reapresentarão na Toca do Leão na manhã de quinta.

O Leão terá dois reforços na abertura do segundo turno. Após cumprirem suspensão, o volante Baraka e o meia Felipe Gedoz retornam ao time.

Com 20 pontos, o Vitória é o 16º colocado da Série B, mas corre risco de retornar à zona de rebaixamento no fechamento desta 19ª rodada. Para que isso não ocorra, o São Bento precisa perder do América-MG nesta quarta-feira, a partir das 19h15. A equipe paulista jogará em casa, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.