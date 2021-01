'Evitamos o rebaixamento, mas o Vitória não merecia isso', diz Léo Ceará

Não dá pra dizer que ele estava satisfeito, e sim aliviado. Léo Ceará não comemorou o que o Vitória produziu ao longo desta edição da Série B, mas o fim do risco de rebaixamento. O triunfo por 1x0 contra o Botafogo-SP na noite desta terça-feira (26), no Barradão, garantiu a permanência do rubro-negro na segunda divisão.

"A sensação é de dever cumprido entre aspas. A gente sabe que o objetivo era brigar pelo acesso, mas não deu. Conseguimos evitar o rebaixamento, mas o Vitória não merecia passar por isso", afirmou Léo Ceará após o apito final.

Vice-artilheiro da Série B, com 16 gols, o centroavante não balançou a rede contra o Botafogo-SP. O único gol do jogo foi contra e assinado pelo zagueiro Robson, ex-Bahia. O último compromisso do Vitória na competição será apenas para cumprir tabela, diante do Brasil de Pelotas, na sexta-feira (29), às 21h30, no estádio Bento Freitas. Com contrato assinado com o Yokohama Marinos, do Japão, o tom de Léo Ceará foi de despedida.

"Eu não vou estar aqui na próxima temporada, mas foram 10 anos. É difícil se despedir. Tudo o que eu tenho hoje foi o Vitória que me deu. Saio com a cabeça erguida pelo bom trabalho após dez anos. Foram momentos bons e ruins, mas o sentimento é de gratidão ao clube, que me deu uma vida melhor. Espero que o Vitória venha forte para a próxima temporada", disse o centroavante que vai completar 26 anos no dia 3 de fevereiro.

O Vitória chegou a 45 pontos, é o 15º colocado e não pode mais ser alcançado pelo Figueirense na última rodada da Série B. A equipe catarinense tem 39 pontos, ocupa a 17ª colocação e teve o rebaixamento confirmado após o triunfo do Leão. Paraná, Botafogo-SP e Oeste são os outros rebaixados à Série C.