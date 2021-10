Ex-alunas da Uneb, Adriana Marmori e Dayse Lago são eleitas novas reitora e vice-reitora

Pela primeira vez na história da instituição, a Reitoria e a Vice-Reitoria serão ocupadas, simultaneamente, por mulheres. As professoras Adriana Marmori e Dayse Lago foram eleitas reitora e vice-reitora pela comunidade da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Ambas são ex-estudantes da Graduação e da Pós-Graduação “unebianas” e iniciaram as suas vidas acadêmicas no interior. Com 3.330 votos para a chapa (39,4%), todo o processo eleitoral foi realizado por mediação tecnológica, com suporte de empresa e auditoria externas e licitadas.

Participaram da votação online, professores, estudantes e servidores técnico-administrativos da Administração Central e de todos os campi da universidade, na capital e no interior da Bahia. Os votos são paritários, garantindo o peso de um terço para cada segmento e a apuração foi transmitida ao vivo pela TV Uneb, em seu canal no YouTube, na noite da última terça-feira.

Nova Gestão - Graduadas em Pedagogia pela Uneb, em Barreiras e Juazeiro, Adriana e Dayse possuem título de doutorado, e são resultado das ações institucionais para a interiorização da educação superior na Bahia.

Ambas já exerceram o cargo de diretora de departamento, quando começaram a vivenciar a gestão universitária. Atualmente, Adriana atua como pró-reitora de Extensão e Dayse é assessora-chefe da Reitoria.

O Conselho Universitário (Consu) da instituição irá homologar o resultado das eleições até o fim deste mês de outubro. Com a oficialização interna, a lista tríplice será enviada para a apreciação do governador do Estado da Bahia, Rui Costa, que irá proceder com a nomeação. A nova gestão terá início no próximo mês de janeiro.

Sobre as novas gestoras

Adriana Marmori é detentora do título de Cidadã Barreirense, conferido pela Câmara de Vereadores de Barreiras, pelos serviços prestados à educação pública baiana. Está à frente da Pró-Reitoria de Extensão da Uneb e da Vice-Presidência do Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão (ForProex).

Possui mestrado em Educação e Contemporaneidade (Uneb) e doutorado em Difusão do Conhecimento (Ufba/Uneb/Ifba/Uefs/LNCC/Senai Cimatec). Foi vice-reitora da Uneb e chefe de gabinete da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM-BA). É servidora pública docente vinculada à universidade e ao Colégio Estadual Governador Roberto Santos.

Dayse Lago é graduada em Pedagogia (Juazeiro) e Letras (Jacobina) pela Uneb, é doutora e Mestre em Educação e Contemporaneidade (Uneb). Natural do município de Miguel Calmon, possui o título de Cidadã Ireceense, concedido pela Câmara Municipal, em razão de sua destacada atuação em prol da qualificação da educação da cidade.

Professora da universidade com passagens por Jacobina, Irecê e Salvador, é atualmente assessora chefe da Reitoria. Já atuou como pró-reitora de Ensino de Graduação, chefe de Gabinete, diretora de departamento, gerente de Gestão de Currículos Acadêmicos e coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid/Uneb) e do curso de graduação em Pedagogia.