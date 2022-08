Ex-aluno que matou professora a facadas diz que só queria 'dar um susto'

Assassino confesso da professora Cleide Aparecida dos Santos, o auxiliar de produção Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira, de 24 anos, disse em depoimento para a Polícia Civil que seu objetivo era apenas “dar um susto” na educadora.

O jovem, que é ex-aluno, invadiu a casa dela na madrugada desta quarta-feira (24) em Inhumas, região metropolitana de Goiânia. O rapaz desferiu diversas facadas na mulher, que tinha 60 anos e trabalhava como professora há 37.

Henrique foi preso em uma unidade de saúde, onde ele cuidava do pé cortado. O ferimento ocorreu no momento em que ele chutou a porta da casa da professora, informou o site Metrópoles.

Em depoimento à polícia, Henrique disse que atacou a professora porque ela seria implicada com ele e o repreendia verbalmente. Isso teria acontecido em 2021, na época em que ele estudou na escola Castelo Branco, onde a Cleide atuava como diretora.

No entanto, segundo a polícia, o que a professora fazia é dar broncas no rapaz por causa do seu mau comportamento e uso de drogas.