‘Ex-amigo’, diz Zé de Abreu ao comentar vídeo de Márcio Garcia beijando Bolsonaro

Foto: Reprodução

Enquanto o cenário político pega fogo em Brasília, os famosos seguem deixando claro as preferências políticas. Neste sábado (20), o ator José de Abreu, um dos nomes mais conhecidos da televisão e ex-funcionário da Rede Globo, chamou o também ator e apresentador Márcio Garcia de “ex-amigo”.

O comentário foi feito em uma publicação do próprio Zé de Abreu no Twitter, na qual reproduz um vídeo postado por outro internaua em que Márcio Garcia aparece fazendo uma foto com Jair Bolsonaro. Na tentativa de selfie, ele dá um beijo na bochecha do atual presidente da República e diz, brincando, que “só não pode se apaixonar”.

O vídeo é antigo (publicado no YouTube no primeiro semestre de 2017), mas foi motivo de queixa do ex-global. “Decepção? Esse meu ex amigo virou isso! Fazer o que!”, escreveu Zé de Abreu junto com a postagem.

A publicação dividiu opiniões entre os seguidores. Alguns concordaram e até disseram sentir nojo do apresentador do 'Tamanho Família'. Outros apoiaram Márcio e pediram que a opinião do apresentador fosse respeitada.