Ex-apresentador da Globo defende na TV demissão de José de Abreu

O ex-apresentador da Globo Luís Ernesto Lacombe defendeu a demissão do ator José de Abreu, criticando o comentário que esse fez em relação a Gloria Perez nas redes sociais. Ele afirmou que existe na emissora dois pesos e duas medidas. Lacombe falou durante o "Aqui na Band", com a apresentadora Silvia Poppovic.

"José de Abreu é uma pessoa muito desorientada, não tem a menor ideia do que é democracia. Não aceita ninguém que tenha opiniões contrarias a dele. Eu fico muito impressionado, é algo que sempre penso, vamos lembrar o Willian Waack que fez realmente um comentário infeliz, racista, que teve o contrato rescindo e foi dispensado. José Mayer foi acusado de assédio sexual e também foi dispensado", comentou.

Ele continuou: "O José de Abreu pode xingar as pessoas e os colegas de trabalho, pode cuspir num casal que estava no mesmo restaurante que ele e tudo bem. Eu não consigo entender os dois pesos...".

Silvia questiona se ele falava isso em relação à Globo, emissora em que Lacombe trabalhou por 13 anos e deixou em junho de 2017. Ele confirmou. "Eu não consigo entender os dois pesos e medidas de uma pessoa que não tem ideia do convívio entre o contraditório de pessoas que têm opiniões diferentes da dele. Uma pessoa intratável que se chega a esse nível de citar o assassino da filha da Gloria Perez é algo tão doentio, tão absurdo", criticou. Silvia concordou que o comentário de Abreu para Glória foi "realmente tosco".

Lacombe criticou ainda outro comportamento de Zé de Abreu. "Esqueci de dizer que ele se declarou presidente do Brasil. Quer dizer, ele é tão democrata que não aceita um presidente eleito, democraticamente, por 60 milhões de votos e faz uma brincadeira absurda dessa e continua lá trabalhando e feliz da vida. Enquanto outros, fizeram na minha opinião menos do que ele e foram afastados. Mais uma vez dois pesos e duas medidas. Deixa ele lá falar as besteiras dele. Eu acho realmente muito triste".

Confusão

Os comentários citados no programa foram escritos no Twitter no sábado (6). Abreu criticou o posicionamento político de Glória Perez e citou a morte da filha dela, Daniela, na mensagem. "O Brasil está tão doido que vemos Guilherme de Pádua e Gloria Perez apoiando o mesmo espectro político! Que tempos!“, escreveu.

Glória respondeu também no Twitter. “Você é muito canalha! Não vou revidar lembrando sua tragédia pessoal. É block e mais nada!“

O ator ainda respondeu, afirmando que tinha feito apenas uma constatação, sem intenção de magoa. "Se vocÊ sentiu assim, desculpe".