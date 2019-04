Ex-atriz pornô lança curso que ensina como ser um 'homão da porra'

A ex-atriz pornô Márcia Imperator, que já filmou mais de 15 produções cinematográficas e participava do programa Teste de Fidelidade, da RedeTV, lançou um curso on-line.

Nas aulas, ela promete ensinar aos garanhões como ser um “homão da porra”, técnicas para “deixar as mulheres caidinhas e, literalmente, de quatro” e a "forma correta de usar esse seu pau gostoso".

"Atendendo a pedidos de diversas pessoas, inclusive você, eu resolvi colocar em vídeo tudo aquilo que aprendi em minha vida sexual. Tenho certeza que boa parte do meu conhecimento servirá para apimentar suas tarde, suas noites, suas manhãs... Sua vida", diz a ex-atriz, num vídeo promocional do curso. Assista abaixo.

De acordo com o site Metrópoles, entre o conteúdo ensinado estão métodos para incrementar os orgasmos, o segredo que homens confiantes utilizam para conquistar as mulheres na cama e os brinquedos que elas mais gostam na hora H.

Os módulos ainda trabalham questões como higiene, o que as mulheres gostam na cama, preliminares, técnicas de beijo, pegada, sexo oral, penetração, anal, fetiches e produtos de sexy shop.

O curso custa R$ 247, inclusos quatro módulos completos, um bônus, desafios práticos e participação em sorteio para ganhar um jantar com Márcia Imperator. As inscrições podem ser realizadas pelo site do curso.