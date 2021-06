Cria da base tricolor, o atacante Thiago foi um dos destaques da liga de futebol dos Estados Unidos (MLS), no final de semana. Atuando pelo New York City, o brasileiro fez um golaço, arrancando da defesa até balançar as redes.

O gol decretou o triunfo do New York City por 2x1 sobre o DC United. Foi o segundo tento de Thiago em dois jogos pelo time dos Estados Unidos.

Veja o gol: