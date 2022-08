Ex-Bahia, Guto Ferreira é contratado por time da Série A

Guto Ferreira é o novo técnico do Coritiba, que demitiu Gustavo Morínigo após a derrota para o Atlético-MG, por 1x0, no Couto Pereira, domingo. No clube desde o ano passado, Morínigo era um dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro. O paraguaio, porém, não aguentou a sequência de três derrotas, que colocou o clube na zona de rebaixamento do Brasileirão.



Sob o comando de Gustavo Morínigo, o Coritiba conseguiu o acesso à elite do Campeonato Brasileiro no ano passado e foi campeão paranaense em 2022. Em 99 partidas, foram 43 vitórias, 22 empates e 34 derrotas. O head esportivo Renê Simões também foi desligado, assim como os auxiliares Toro Acuña e Diosnel Burgos, e o preparador físico Gonçalo llanos.



A diretoria coxa-branca não perdeu tempo e acertou com Guto Ferreira, que estava sem clube desde que deixou o Bahia no final de junho. O treinador de 56 anos chega com a missão de livrar o Coritiba do rebaixamento e vai estrear sábado (20), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.



Com passagens por Mogi Mirim, Criciúma, ABC, Ponte Preta, Portuguesa, Figueirense, Chapecoense, Internacional, Sport, Ceará e Bahia, Guto Ferreira vai ter a sua primeira experiência no futebol paranaense. Ele assume o Coritiba na 18ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos. A diferença para o Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de apenas um ponto. Faltam 16 jogos para o fim do campeonato.