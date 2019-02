Ex-Bahia, Guto Ferreira é o novo técnico do Sport

Guto Ferreira é o novo técnico do Sport. O treinador, com passagens pelo Bahia em 2016-2017 e 2018, foi anunciado nesta quarta-feira (20) como substituto de Milton Cruz, que pediu demissão na segunda (18), um dia após a derrota no clássico contra o Santa Cruz por 1x0.

Guto terá a missão de comandar em campo um clube que passa por dificuldade financeira fora dele, devido ao rebaixamento à Série B. Ele desembarcará no Recife na quinta-feira (21), com contrato até o final do ano.

O Sport é terceiro colocado no Campeonato Pernambucano e já foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase, com uma surpreendente derrota de 3x0 para o Tombense. Por opção da diretoria que geriu o clube até dezembro de 2018, o Leão da Ilha não disputa a Copa do Nordeste.

O último clube do treinador foi a Chapecoense, de onde foi demitido em outubro do ano passado. Além do Bahia, outros trabalhos recentes foram no Internacional, na Ponte Preta e no Figueirense.