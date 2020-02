Ex-Bahia, Marcelo Vilhena assume a divisão de base do Vitória

O Vitória anunciou neste sábado (22) a contratação de Marcelo Vilhena para coordenar as divisões de base do clube. Ele trabalhou no Bahia de 2018 a dezembro de 2019, quando foi demitido após uma temporada de maus resultados e nenhum jogador lançado no elenco profissional tricolor.

Em anúncio aos sócios, a diretoria rubro-negra informou que Vilhena será “responsável pela metodologia de treinamento esportivo, na iniciação esportiva de jovens atletas, na coordenação técnica da academia e comandará o setor de captação”.

Vilhena tem 44 anos e trabalhou em funções de coordenação também no Athletico-PR e Atlético-MG, além de ter sido técnico no Cruzeiro e no América-MG. Ele é graduado e mestre em Educação Física e doutor em Ciências do Esporte.

Marcelo Vilhena trabalhou junto com Paulo Carneiro no Athletico-PR, clube no qual o atual presidente do Leão exerceu função de gestor de futebol.