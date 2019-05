Ex-Baralho do Crime é morto pela polícia em Lauro de Freitas

Suspeito de cometer vários homicídios, um foragido da Justiça foi morto no sábado (25) pela polícia em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Bruno Ramos Figueiredo já havia feito parte do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), como a Dama de Espadas. A ferramenta reúne os criminosos mais procurados do estado.

Segundo a SSP, Bruno fez parte de uma quadrilha de traficantes que agia no bairro da Liberdade. Ele morreu depois de resistir a prisão e trocar tiros com policiais no bairro de Portão. Socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Com ele, foram apreendidas uma pistola 9 milímetros e dois carregadores.

A ação para prender o suspeito foi comandada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, através da DHM, com apoio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Rondesp/RMS.