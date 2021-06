Ex-BBB Adriana Sant'Anna reclama de domésticas nos EUA e causa revolta na web

Adriana Sant'Anna, participante do Big Brother Brasil 11 e influencer com 4,8 milhões de seguidores, foi até seu Instagram reclamar que não consegue encontrar uma emprega doméstica que "faça de tudo" nos Estados Unidos.

Casada com Rodrigão, também do “BBB11“, e com dois filhos, Adriana tem sentido uma certa dificuldade entre conciliar o trabalho de blogueira e de “dona de casa”. “Gente, por favor. Acha alguém pra trabalhar aqui em casa, fazer tudo. Eu imploro, indica alguém aqui dos EUA. A gente paga bem. Eu só preciso que limpe, lave, passe, guarde, cozinhe e olhe as crianças quando eu precisar“, declarou a influencer.

Influencer branca e rica se muda para os EUA e surta ao precisar viver a vida da esmagadora maioria das mulheres brasileiras, entenda o caso pic.twitter.com/bApowTXq2O — o som do tabu quebrando ???? (@rafavnt) June 24, 2021

“Não aguento mais essa vida de ficar colocando coisa pra lavar. É muito sério isso. Está me tirando o sono, eu tenho rezado, pedido a Deus, para as minhas amigas. Está todo mundo atrás de alguém pra mim e não tem”, desabafou.

Apesar de ser “só” isso, Adriana não está conseguindo achar alguém adequado. “E quero alguém para ficar aqui o tempo todo, fazendo tudo pra mim e não acho. Eu preciso trabalhar, essas coisas que tenho que ficar fazendo não dá, que é lavar roupa, passar, arrumar, organizar, pegar bagunça de criança”, completou.

Para completar, Adriana ainda reclamou do preço que as empregadas domésticas cobram nos Estados Unidos. “Aproveitar e fazer ressalva, a gente no Brasil estava feita. Porque lá uma pessoa faz tudo. Aqui, para passar 25 dólares a hora a mais, para dobrar 25 dólares. Ah, para poder esticar o braço, mais 10 dólares. É assim. Então, você que tem alguém no Brasil, ajoelha e agradeça a Jesus”, concluiu.

A postagem causou revolta no Twitter, com internautas dizendo que ela reclama de ter uma rotina igual a maioria das brasileiras.