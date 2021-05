Ex-BBB Arthur deve ser contratado pelo SporTV

Após deixar o Big Brother Brasil 21, Arthur Picoli deve seguir carreira na TV. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o crossfiteiro deve ser contratado pelo SporTV, canal fechado da Globosat especializado em esportes.

Recentemente ele participou do programa 'Tá na Área', onde comentou a final do Cariocão e deu pitacos sobre o Flamengo, seu time do coração.

Ainda de acordo com a colunista, a negociação está tão avançada que Arthur já está desmarcando compromissos e entrevistas com outras emissoras para focar no SporTV.