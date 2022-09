Ex-BBB Francine promete distribuir nudes grátis se o Brasil vencer a Copa

A ex-BBB Francine Piaia já produz conteúdo para plataformas adultas há um ano e está lucrando muito com a venda de nudes. Empolgada, ela prometeu aos fãs que distribuirá nudes grátis caso o Brasil vença a Copa do Mundo no fim do ano.

"Se o Brasil for campeão, eu vou liberar alguns conteúdos bem safadinhos para os torcedores comemorarem comigo. Alguns dos meus seguidores, ao saberem disso, já mandaram mensagens para o Neymar dizendo que ele tem que trazer essa Copa de qualquer jeito (risos). Teve e até um assinante argentino que disse que, pela primeira vez na vida, ele está torcendo para eu ficar de roupa", brincou ela em entrevista ao jornal Extra.

Francine crê que a explicação para o carinho que tem recebido, e também as gorjetas, pode ser a maneira como a gaúcha de 39 anos resolveu se expor por lá. Fran fez parte do BBB 9.

"Entrego tudo quando eu começo um projeto. Na plataforma, eu consigo mostrar quem eu sou hoje, e fico muito feliz com os resultados. As gorjetas são uma forma de agradecimento pelo conteúdo que produzo", acredita Fran.