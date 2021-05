Ex-BBB Gilberto terá quadro no 'Encontro' com Fátima Bernardes

Após sua passagem triunfal pelo Big Brother Brasil 21, Gilberto Nogueira, mais conhecido com Gil do Vigor, já deu as em boa parte dos programas da grade da TV Globo. O sucesso nas participações foi tanto que a emissora se adiantou e já assinou contrato com o queridinho do Brasil e deve dar a ele um quadro no programa 'Encontro', com Fátima Bernardes.

A informação é do jornal Extra.

Gilberto, inclusive, já participou da atração matinal na última segunda-feira (10) e divertiu o público ao revelar bastidores da gravação do “BBB 101”, o reencontro dos participantes na casa, e também comentar sobre a estreia de “No limite”.