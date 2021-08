Ex-BBB Hadson Nery se demite do Grêmio Barueri antes de estrear como técnico

O ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadbala, anunciou nesta segunda-feira (9) que está se demitindo do cargo de técnico do Grêmio Barueri. O treinador não chegou a fazer nem um jogo no comando da equipe, que o contratou em 12 de maio deste ano.

Em nota publicada no Instagram, Hadson informou que a direção do clube prometeu a ele uma estrutura física, uma equipe e uma competição a ser disputada - fatos que, até a presente data, não correram.

Além disso, o ex-jogador também informou que não pode compactuar com "algumas situações que vêm ocorrendo nos bastidores do clube e que chegaram a ele esta semana".

Hadson é um ex-lateral que já atuou em equipes como Paraná Clube e Corinthians. Atualmente, ele vive o sonho de ser técnico e realizou diversos cursos para atuar no segmento. O Grêmio Barueri seria o primeiro trabalho dele na área.