Ex-BBB Larissa Santos beija Rodrigo Mussi após término com Fred Desimpedidos

O troca-troca de casais entre ex-BBBs segue a todo vapor. Desta vez, Larissa Santos, que recentemente terminou o namoro que iniciou com Fred Desimpedidos no BBB 23, foi vista aos beijos com Rodrigo Mussi, participante da vigésima segunda edição do reality.

Segundo o jornal Extra, os dois foram filmados aos beijos na madrugada desta terça-feira (6) durante uma festa de São João promovida por Thaynara OG, no Maranhão.

Larissa está solteira há uma semana, quando anunciou o término do relacionamento com Fred Desimpedidos, ex de Boca Rosa.

Na ocasião, ela afirmou que teve uma relação marcada por “parceria e companheirismo” e guardará carinho pelo youtuber pelos meses juntos. “Nós tivemos uma relação de parceria e companheirismo acima de tudo. Nunca me faltará carinho pelo que vivemos juntos”, disse ela ao confirma o término através das redes sociais.