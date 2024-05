VIOLÊNCIA

Adolescente de 15 anos é apreendido após sequestrar e torturar mulher trans na Bahia

Um adolescente de 15 anos, suspeito de participar do sequestro e da tortura física e psicológica de uma mulher trans, em Nazaré, foi preso nesta sexta-feira (3) por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) da cidade, com o apoio de investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus. As equipes cumpriram mandado de busca e apreensão.